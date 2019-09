RAGE 2'nin Rise of the Ghost İçeriği Yayınlandı

Mayıs ayı içerisinde satışa sunulan RAGE 2 adından söz ettirememiş olsa da duyurulan içerik yol haritasına bağlı olarak ek içerikler yayınlanıyor. Ağustos ayı içerisinde satışa sunulması planlanıp da bu aya ertelenen Rise of the Ghosts en nihayetinde satışa sunuldu.

E3 2019 fuarında duyurulmuş olan Rise of the Ghosts, RAGE 2 oyununun ilk büyük genişletme paketi ve ilk oyundan tanıdığımız Ghosts topluluğunun geri dönüşüne sahne olacak. Authority topluluğu ortaya çıkana kadar tozu dumana katan ve bölgede yaşayan herkese illallah ettiren Ghosts, Authority Wars sonrası arazi olmuştu. Her ne kadar sonlarının geldiği düşünülmüş olsa da gerçekte böyle bir durum söz konusu değilmiş. Iris isimli tuhaf bir kadın ile karşılaşmışlar ve bu kadın, dediği her şeyi yapmaları neticesinde güç ve zaferi bahşedeceğinin sözünü vermiş. Yıllar süren beyin yıkama ve deneyler sonucunda Nanotrite becerileri kazanmışlar ve artık bölgeyi ele geçirmek için geri dönüyorlar.

İçerik olarak Rise of the Ghosts yeni bir hikaye, haliyle Ghosts isimli yeni bir topluluk, Overgrown City isimli yeni bir bölge, Feltrite Laser Launcher isimli yeni bir silah, Void isimli yeni bir yetenek ve Ghost Motorcycle isili yeni bir araç RAGE 2 oyununa eklenecek.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınlanmış olan içeriğin çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The time has come for the Ghosts to rise…is Walker up to the task? Play #RAGE2's first DLC today! pic.twitter.com/GBP630abR5