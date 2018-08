Rainbow Six Siege, 4 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak

Ubisoft'un büyük MMOFPS oyunu Rainbow Six Siege kısa süreliğine ücretsiz oluyor. Oyuncular tam 4 gün boyunca oyunu ücretsiz olarak deneyebilecek.

Ubisoft'un en popüler FPS oyunu Rainbow Six Siege, gün geçtikçe daha da popüler bir hale geliyor. Piyasadaki en iyi MMOFPS oyunu olan Rainbow Six Siege'in kendine özgü gelişmiş bir oyuncu kitlesi bulunuyor. Kitleyi artırmak isteyen Ubisoft, ücretsiz oyun haftasında yine Rainbow Six Siege'e yer vermek istemiş.

4 gün boyunca Rainbow Six Siege sürümü tüm oyunculara sunulacak. Rainbow Six Siege'in ücretsiz sürümü 16 Ağustos ile 20 Ağustos arasında tüm oyunculara sunulacak. Oyunun ücretsiz sürümüne PC, PS4 ve Xbox One platformlarının oyuncuları erişebilecek. Rainbow Six Siege'in ücretsiz sürümü içerisinde tüm haritalar ve tüm operatörler erişebilir olacak. Ubisoft'un yaptığı bu güzel etkinlikle birlikte oyunu denememiş olan oyuncular Rainbow Six Siege ile tanışma imkanı yakalamış olacak.

Rainbow Six Siege'in ücretsiz sürümünü denemek için öncelikle 16 Ağustos'u beklemeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise bulunduğunuz platformda bulunan oyun mağazasına giriş yapıp, oyunun ücretsiz sürümüne erişebilisiniz. Oyunun boyutu 60 GB'dan fazla olduğu için planlamanızı iyi yapmanızı tavsiye ederim.