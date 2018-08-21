Rainbow Six Siege'in Ban Sistemi Güncelleniyor

Rainbow Six Siege'in ban sistemi daha da güçlendiriliyor. Yeni güncellemeyle birlikte hile yapan oyunculara asla izin verilmeyecek.

Ubisoft'un geliştirdiği online FPS oyunu Rainbow Six Siege'in oyuncu kitlesi gün geçtikçe artıyor. 3 yıllık büyük serüvende oyun kendine özgü bir oyuncu kitlesi yaratmayı başardı. Her ne kadar bazen sinir bozucu hatalarla karşı karşıya kalınsa da oyuncu kitlesi bu durumları artık pek önemsemiyor.

Ubisoft daha önceden oyundaki hile yapan oyunculara acımayacağını ve oyununda toxic oyuncu olarak nitelendirilen diğer oyunculara saldırgan tavırlarda bulunan oyuncuları istemediğini belirtmişti. Hatta bu açıklamasından hemen sonra 1000'den fazla oyuncu ban yemişti.

Ubisoft'un açıkladığı yeni ban sistemi, booster diyebileceğimiz hesapların liglerini para ile yükselten oyuncuları oyununda tanımlayacak. Para yoluyla hesaplarının liglerini yükselten oyuncuların yanı sıra, bu yola başvuran oyuncular da oyundan engellenecek. Bununla birlikte oyundan daha öncesinde ban yiyip tekrar oyunu satın alan oyuncular sistem tarafından fark edilip hesabı tamamıyla engellenecek.

Yeni ban sistemi Operation Grim Sky güncellemesiyle birlikte devreye girecek. 4. sezon güncellemesi Eylül'ün ilk haftasında yayınlanacak.