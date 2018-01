Rainbow Six Siege'in Fiyatı Artacak

Ubisoft'un en başarılı projeleri arasında yer alan Rainbow Six Siege için üzücü bir haber geldi. Ubisoft, önümüzdeki ay popüler online FPS oyunu Rainbow Six Siege'in fiyatını yükseltecek.

Bilindiği üzere Rainbow Six Siege, farklı sürümlerle UPlay ve Steam üzerinde satışa sunulmakta. Bu sürümlerden Starter Edition bir hayli ucuz. Şu an Steam'de 26 TL fiyata sahip olan Rainbow Six Siege Starter Edition'da oyuncular bütün operatörlere doğrudan sahip değiller, bu operatörlerin kilidini açmak için uğraşmanız gerekiyor. Oyunun daha pahalı olan standart sürümünde ise böyle bir durum yok, Rainbow Six Siege standart sürüme sahip oyuncular operatörlere daha rahat erişebiliyorlar.

Rainbow Six Siege'in standart sürümü ise 139 TL fiyat etiketine sahip.

Ubisoft, 13 Şubat 2018 tarihinden itibaren Rainbow Six Siege'in standart sürümünü kaldıracağını ve yerine Advanced Edition adlı yeni bir sürümü satışa çıkaracağını duyurdu. Rainbow Six Siege Advanced Edtion, Rainbow Six Siege'in standart sürümünden 20 $ daha pahalı olacak. Buna rağmen Advanced Edition beraberinde ekstradan çeşitli kozmetik eşya paketleri ve oyun içi para getirecek.

Rainbow Six Siege'in Starter Edition haricindeki diğer sürümlerine de zam geliyor. Gold Edition fiyato 20 $, Complete Edition fiyatı 40 $ artacak. Açıkçası zaten pahalı olan oyun ülkemizde ulaşılamaz hale gelecektir. Oyunun farklı sürümleri yeni bir oyun fiyatı kadar zamlanıyor. Ubisoft'un efsaneleşmiş açgözlülüğünün bir örneği yine karşımıza çıkmakta.