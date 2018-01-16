RAM Fiyatları 2018'de Düşebilir

Geçtiğimiz sene, farklı sebeplerden ötürü RAM fiyatları birkaç kere yükselmişti.

Sanal para birimlerinin yakaladıkları hızlı yükseliş bilgisayar parçalarında stok sıkıntısı yaşamamıza sebep olmuştu. Madencilik amacıyla kurulan sistemlerde ortaya çıkan parça ihtiyacı nedeniyle uzun süre donanım fiyatları olması gerekenden yüksek bir seviyede kalmıştı. Doğal olarak RAM modülleri de yüksek fiyatta kaldılar.

Geçtiğimiz sene RAM fiyatlarının yüksek olmasının bir diğer sebebi de üretimin, talebi karşılayacak hızda olmamasıydı. Akıllı telefonlar ve mobil cihazlarda kullanıcılacak DDR4 RAM modülleri, PC sektörünü de etkilemişti. Yeni çıkacak Android amiral gemilerinin RAM ihtiyacını karşılamak için üretimin de bir süre boyunca mobil sektöre yönlendirilmesi gerekiyordu.

Sonuçta üretimin yetersiz, ihtiyacın yüksek olması nedeniyle RAM fiyatları el yakmaya başlamıştı. Fakat 2017'nin son çeyreğinde bellek çip fiyatlarının %5 civarında düştüğü raporlanıyor. Bu durumun, tüketicilere ve piyasadaki RAM modüllerine yansıması için muhtemelen çok beklemeyeceğiz. Fakat yine de bu düşüş beklenilen oranda değil. Geçtiğimiz senelerle kıyaslandığında RAM fiyatları 2 kattan fazla arttı, yani makul fiyatlara ulaşmak için daha da büyük düşüşlerin gerçekleşmesi gerekiyor.

Kısa bir süre önce kripto para fiyatlarının yükselmesi ekran kartı stoklarının erimesine, yeniden ekran kartı fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştu. Umarız madencilik sistemleri için kalıcı bir çözüm bulunur ve standart tüketicilerin gereksiz fiyat yükselmelerinden etkilenmeleri önlenir.