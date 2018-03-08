Range Rover Ejderhaya Karşı!

Land Rover ailesinin karizmatik üyesi Range Rover Sport, 2017 sonunda yenilenmiş ve hibrit versiyonu da ürün gamına eklemişti. Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) olarak adlandırılan Range Rover Sport P400e modeli, kendisini ispat etmek için gözünü yükseklere dikti ve ejderhaya meydan okudu.

DRAGON CHALLENGE

Birçoklarına göre ölümcül olacağı düşünülen bu deneme için Range Rover Sport P400e'nin sürücü koltuğuna geçen isim, tecrübeli yarış pilotu Ho-Pin Tung oldu.

Çin'in Tianmen dağında gerçekleştirilen denemede; ilk olarak, birbiri arkasına bağlanan 99 keskin virajlı Dragon Yolu'nu geçen sürücü, hemen devamında 45 dereceden daha dik olan 999 dik merdiveni Range Rover Sport P400e ile çıkarak Cennetin Kapısı olarak adlandırılan kemerden geçti.

Range Rover Sport P400e bu çılgın ve ekstrem test ile tek maharetinin kusursuz konfor olmadığını bir kez daha otomobil severlere kanıtlamış oldu.

HİBRİT GÜÇ!

2.0 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve elektrik motorunun birlikteliğiyle 404hp güç ve 640nm tork değerleri sunan P400e, 0-100 hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlıyor.

Sadece elektrik gücü ile olan kullanımlarda 51 km menzil sunan araç, özellikle şehir içi kullanımlarında; sıfır emisyon değerleri ve sessizliği ile çevreci bir yaklaşım sergiliyor.