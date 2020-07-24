Rastgele Tarama Sonuçları Açıklandı: Ülkemizdeki Oranlar Nasıl?

Son zamanlarda ülkemizde yeni tip koronavirüs ile ilgili geniş kapsamlı araştırmalara imza atılıyor. Nitekim ülkenin dört bir yanındaki on binlerce kişiye yapılan antikor testlerinin ardından şimdi de rastgele tarama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan rastgele tarama sonuçları hakkında merak edilen verileri açıkladı.

Rastgele Tarama Sonuçları Neler Söylüyor?

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak Fahrettin Koca tarafından yapılan diğer açıklamalar ise şu şekilde:

- "Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46’sı İstanbul’da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

- "Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul’da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Yani ülkemizdeki rastgele taramanın sonucunda virüsün yaygınlık oranı yüzde 0,25 olarak tespit edildi. Buna ek olarak vakaların neredeyse yarısı, ölümlerin ise yarısından fazlası İstanbul'da gibi gözüküyor. İstanbul'daki yaygınlık oranı ise ülkemizin ortalaması ile kıyaslandığında yüzde 13,8 oranında daha yüksek.