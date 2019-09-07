Razer'dan Dünyanın İlk Oyuncu Ultrabook'u: Blade Stealth 13

Razer'ın yeni Blade Stealth 13 modeli ilk defa ultrabook laptopu, ultra ince taşınabilirliğini ve tüm gün pil ömrünü birlikte sunuyor. Nvidia GTX 1650 ekran kartıyla dikkat çeken yeni oyuncu ultrabook'u hafif olmasıyla da alkışı hak ediyor.

Yeni Razer Blade Stealth 13 bir ultrabook'ta mümkün olabilecek tüm şartları zorluyor. Nvidia GTX 1650 ekran kartına ve 10. nesil Intel i7 1065G7 işlemcisine sahip olan laptop'ta, i nce bir çerçeve 13.3 inç ekranda 4K çözünürlüğe kadar görüntü sunabiliyor. Ayrıca Chroma klavyeye sahip olan Blade Stealth 13, taşınabilirlik ve oyun için mükemmel gücü bir araya getiriyor.

Tam adaptasyon için daha hızlı bağlanmanıza olanak tanıyan Thunderbolt 3, USB-C, USB-A ve Windows Hello kızılötesi kamera dahil olmak üzere eksiksiz bağlantı seçenekleriyle donatılan Blade Stealth 13'te 16GB LPDDR4 RAM bulunuyorken ayrıca 256GB / 512GB dahili hafızayla sunuluyor.

Merkür Beyaz Modeli Özel Tasarlandı

Normal tasarımın haricinde daha şık ancak performans olarak daha düşük özelliklere sahip olan merkür beyaz modelinde ise Intel Iris Plus ekran kartı yer alıyor. Bunun haricinde benzer donanımlara sahip olan Blade Stealth 13'ün ortalama ağırlı 1.35kg seviyesinde.

Razer Blade Stealth 13 Fiyatı

Razer, Blade Stealth 13 fiyatlandırmasında ise rakiplerine göre biraz daha pahalı görünüyor. 1080p model için 1799 dolar ve 4K sürümü için 1.999 dolar fiyat etiketi koyan Razer, merkür beyazı modelini de 1499 dolara satışa sunacak.