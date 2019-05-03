Razer'dan RGB Aydınlatmalı Tost Makinesi Geliyor

Razer, donanımlarını Chroma ile buluşturmak için yeni ürünler test ediyor ve bu konuda bir hayli ün salmayı başardı. Ancak şirket CEO'sundan gelen yeni bir açıklamaya göre Razer tost makinesini yakın zamanda raflarda görebiliriz.

Bildiğiniz üzere RGB aydınlatma trendi bilgisayar pazarını yavaş ama emin adımlarla doldurmaya başladı. Gittikçe daha fazla sayıda cihaz bu trendin desteğiyle geliyor ve Razer bu konuda tanınan markalardan biri. Pek çok bilgisayar parçasını RGB ile donattıktan sonra yeni parçalar üzerinde çalışan Razer, 2013'te hayran kullanıcılar tarafından açılmış olan Razer Toaster (tost makinesi) sayfasını gözden kaçırmadı.

Razer CEO'su Söz Vermişti

Bir süre önce Razer Toaster sayfası 1 milyon beğeniye ulaşırsa Razer tost makinesini çıkarma sözü veren CEO Min-Liang Tan, Razer Toaster dövmesi olan her bireyi 100 bin beğeni yerine sayacaklarını söyledi. Ancak garip olarak şu anda 12 kişide bu dövme yer alıyor. Bunun üzerine CEO'da şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı:

“Bu adamların başaracaklarını sanmıyordum ama yaptılar. Razer Toaster sayfası 12 kişiye bu dövmeyi yaptırmayı başardı ve ben de sözümü tutmak zorundayım. Sayfalarını resmen beğendim, kısa süre içerisinde tasarımcıları ve mühendisleri bir araya getireceğim."

Razer Mühendisleri Çalışmaya Başladı

Birkaç yıl boyunca bu tost makinesi üzerinde çalışacaklarını ifade eden CEO, Razer Toaster'ın sadece bir fikir olarak kalmaması gerektiğini savunuyor. Özellikle kendi açıklamasına gelen pozitif tepkilerden sonra Razer Toaster'ı daha ciddiye alan Min-Liang Tan ve ekibinin neler yapacağını zamanla göreceğiz.

Peki ya siz RGB aydınlatmalı tost makinesi almak ister miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.