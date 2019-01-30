Razer'dan Sevgililer Günü'ne Özel Pembe Oyuncu Aksesuarları

Razer, Blade Stealth dizüstü bilgisayarının sınırlı bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Yeni cihaz, diğer modellerle aynı seviyede performans ve ağırlığa sahip; ancak Sevgililer Günü şerefine özel bir renk ile geliyor.

Oyuncular için yüksek kalitede ekipmanlar üreten Razer, Sevgililer Günü'ne özel pembe renkli bilgisayarı ve oyuncu aksesuarları ile karşımıza çıktı.

ABD’li şirketin Blade Stealth Quartz Pink adını verdiği özel versiyon, sahip olduğu renk teması kadar güçlü performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce MX 150 4GB ekran kartıyla geliyor. 4K görüntüleme teknolojisine sahip olan Blade Stealth Quartz Pink, 13.3 inç’lik dokunmatik ekranında 1080p çözünürlük sunuyor.

İşlemciye gelince, cihazda oldukça güçlü olan bir Whisky Lake 8. Nesil Intel Core-i7-8565U bulunuyor. 16GB RAM ve 256GB SSD depolamaya sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel UHD Graphics 620 desteği ile tek bir şarjla yaklaşık 11 saatlik kullanım sunuyor.

Blade Stealth modelinin Sevgililer Günü özel sürümü, 29 Ocak’ta satışa çıkacak. Sınırlı sayıda üretilen Blade Stealth Quartz Pink serisinin fiyatı ise 1,600 dolar (8.435 TL) olarak belirlendi.

Bilgisayarla birlikte satın alınan ürünler ise şu şekilde: