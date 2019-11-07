Razer Kablosuz Mouse Modellerini Tanıttı!

Razer, Basilisk oyuncu faresinin yanına iki yeni model daha ekledi. İşte Basilisk X Hyperspeed ve Basilisk Ultimate!

Tüm oyuncular tarafından ilgi ile takip edilen ve sevilen marka Razer, yeni kablosuz mouse modellerini tanıttı. Daha önceden ürettiği Basilisk modelinin yanına Basilisk Ultimate ve Basilisk X Hyperspeed modellerini ekleyen Razer, kablosuz mouse anlamında teknolojisini epey geliştirmiş. Gelin mouse'lara yakından bakalım.

Öncelikle tasarımdan başlamak gerekirse, Razer her iki mouse modelinin tasarımını da benzer yapmış. Aynı zamanda bu tasarım James Donkey 007'yi de anımsatmıyor değil. Tasarımları çok çok benzeyen mouse'ların özellikleri ve fiyatları ise epey ayrı. Basilisk X Hyperspeed modeline baktığımızda 16000DPI'a kadar hassasiyet sunduğunu görüyoruz. Yine X Hyperspeed modelinde bir tane DPI Switcher bulunuyor. Aynı zamanda resimlerden de gördüğünüz gibi Led aydınlatması bulunmuyor. Basilisk X Hyperspeed, AA pil ile kablosuz kullanımda 285 saate kadar kullanım sunuyor. Bluetooth ile 450 saate kadar çıkabiliyor.

Basilisk Ultimate'e baktığımızda daha gelişmiş bir mouse olduğunu görüyoruz. 20000DPI hassasiyet sunan Ultimate, 11 adet programlanabilir düğme taşıyor. Ayarlanabilir dirençli tekerleği ve PTFE pedleri üzerinde bulunduran Ultimate, X Hyperspeed'den farklı olarak 100 saate kadar kullanım sunabiliyor. Tabi Led aydınlatması ve diğer özellikleri ile her açıdan X Hyperspeed'den daha üstün.

Fiyat konusuna gelecek olursak düşük model olan X Hyperspeed 59 Dolar fiyat etiketine sahip. Yani yaklaşık 340TL. Daha üstün özelliklere sahip Ultimate modeli ise 169 Dolar fiyat etiketine sahip. O da yaklaşık 970TL'ye denk geliyor. Aradaki fiyat farkını göz önünde bulundurduğumuzda Ultimate'in epey pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii baktığımız zaman X Hyperspeed de tüm işimizi görecektir. Ancak daha performanslı ve fonksiyonlu bir mouse arıyorsanız tercihiniz Ultimate'den yana olabilir.