Razer Oyuncu Sakızı Satışa Sundu! İşte Detaylar

Oyuncu ekipmanı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Razer, oldukça ilginç bir hamle yaptı. Razer oyuncu sakızı piyasaya sürdü. Razer tarafından satışa sunulan oyuncu sakızları oyuncuların video oyunu oynarken daha iyi odaklanmasına ve daha hızlı tepki vermesine yardımcı olacak. Çok yüksek fiyat etiketi ile satışa sunulan sakızlar oldukça dikkat çekti. Şirket, geçtiğimiz yıllarda oyuncular için enerji içeceği satışa sunmuştu.

Razer Oyuncu Sakızı Fiyatı ile Dudak Uçuklatıyor

Oyuncu ekipmanı üreticisi Razer, insanları oldukça şaşırtan bir karar aldı ve oyuncular için sakız üretmek için dünyadaki en büyük sakız üreticisi Wrigley ile iş birliği yaptı. Wrigley, 2000'lerin ortasında bilim kurgu temalı sakız reklamları ile biliniyor. Razer ile Wrigley tarafından üretilen oyuncu sakızları "Razer Respawn By 5" olarak adlandırıldı. Razer tarafından paylaşılan bilgilere göre satışa sunulan Razer Respawn by 5 sakızı oyuncuların video oyunu esnasında daha iyi odaklanmasına ve daha hızlı tepki vermesine olanak sağlayacak.

Şekersiz oyuncu sakızlarının adet başına 5 veya daha az kaloriye sahip olduğu belirtildi. Razer ile Wrigley iş birliği neticesinde geliştirilen sakızlarda B5, B6 ve B12 vitaminleri bulunuyor. Sakızlarda vitaminlerin yanı sıra yeşil çay da yer alıyor. Böylece oyuncu sakızı sahip olduğu B5, B6, B12 vitaminleri ile yeşil çay sayesinde oyuncuların çok daha iyi odaklanmasına ve daha hızlı tepki vermesine yardımcı oluyor.

Razer Respawn By 5 ismine sahip olan sakızlar Tropical Punch, Pomegranate Watermelon ve Cool Mint olmak üzere üç çeşide sahip. Üç üründe farklı aromalar bulunuyor. Razer, geçtiğimiz yıllarda enerji içeceği de piyasaya sürmüştü ancak söz konusu içeceklerde kafein yer aldığı için birçok oyuncu tercih etmemişti. Kafein tercih etmeyen oyuncular söz konusu oyuncu sakızlarını satın alabilir.

Razer'ın satışa sunduğu Razer Respawn By 5 oyuncu sakızı fiyatı ile dudak uçuklatıyor. Razer mağazasında oyuncu sakızının 10 paketi 27.99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 10 pakette toplamda 150 adet sakız bulunuyor. Sakızlar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde satılmaya başladı. Razer'ın satışa sunduğu oyuncu sakızı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.