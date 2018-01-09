Razer Yeni Kablosuz Mouse Şarj Edebilen Mouse Pad'ini Tanıttı

Kablosuz şarj teknolojilerinin akıllı telefonlarda tercih edilmeye başlanmalarının ardından birçok farklı sektör kendi ürünleri için de kablosuz şarj teknolojilerini kullanmaya başladı. Bunun son örneklerinden bir tanesi ünlü oyuncu donanımı geliştiricisi Razer oldu. Şirket, Razer Mamba HyperFlux isimli kablosuz faresinin yanı sıra onu şarj edebilen Razer Firefly HyperFlux Mouse pad’ini de duyurdu.

Çok uzun süredir oyuncuların yakından tanıdığı Mamba serisine yeni eklenen Mamba HyperFlux Mouse, yine kaliteli özellikleriyle dikkat çekerken, kullandığı HyperFlux teknolojisiyle rakiplerinden ayrılmayı başardı. Mamba HyperFlux’ın, manyetik bir alan oluşturarak, üzerinde duran kablosuz mouse’a güç verebilen HyperFlux Mouse pad ile kullanılması durumunda pile ihtiyaç duymadan kullanabileceğini açıklayan Razer, bu teknolojinin sektörde ilk kez son kullanıcıyla buluştuğunu da duyurdu.

“Diğer firmalar hala şarj edilecek bir bataryaya ihtiyaç duyduğu için kablosuz şarj mantığını hiç bir zaman tam olarak gerçekleştiremediler. HyperFlux Wireless Power Technology ise kablosuz oyunculukta oyun değiştirici bir rolde bulunacak” diyen Razer kurucusu ve CEO’su Min-Liang Tan “Oyuncular artık batarya ve kablonun merhametine kalmadan, kablolu farelerle aynı hafiflikte bir kablosuz farenin zevkini sürebilecekler” şeklinde konuştu.

Farklı teknolojisinin yanı sıra yüksek fiyatıyla şok etkisi yaratan yeni ürünlerin, 249 dolar / 279 euro etiketiyle piyasaya sürüleceği de açıklananlar arasında kendisine yer buldu. Tüm bunlarla birlikte iki ürün için yayınlanan ayrıntılı özellikler listesiyse şöyle sıralandı:

Razer Mamba HyperFlux

Razer HyperFlux Kablosuz Güç Teknolojisi

Razer Adaptive Frequency Teknolojisi

Matsız, kablolu kullanım için fare kablosu

Gerçek 16,000 DPI’lı Razer 5G optik sensör

450 (IPS) / 50 G ivmeleme hızı

Dokuz adet bağımsız programlanabilir Hyperesponse tuşlar

Razer TM Mechanical Mouse Anahtarları

Mechanical Mouse Anahtarları Oyuncu ekipmanı seviyesinde fare tekerleği

Lastik tutacaklı ergonomik sağ el tasarım

16.8 milyon kişiselleştirilebilir resnk seçenekli Razer Chroma TM ışıklandırma

ışıklandırma 1000 Hz Ultrapolling

Razer Synapse 3 (Beta) desteği

Yaklaşık boyutlar: 124.7 mm (Uzunluk) X 70.1 mm (Genişlik) X 43.2 mm (Yükseklik)

Yaklaşık ağırlık (kablosuz): 96 g

Kablo uzunluğu: 2.1 m (Razer HyperFlux destekli matın haricinde kablolu olarak kullanmak için)

Razer Firefly HyperFlux