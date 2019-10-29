Realme, En Hızlı Büyüyen Akıllı Telefon Markası Oldu

Son zamanlarda yeni amiral gemisi akıllı telefonu X2 Pro’yu tanıtmak ve bunu Avrupa pazarına yaymakla meşgul olan Realme, yeni bir rapora göre dünyada en hızlı büyüyen akıllı telefon markası oldu.

Counterpoint’in 2019’un üçüncü çeyreğine ait küresel akıllı telefon satışlarını gösteren raporuna göre, Realme markası en hızlı büyüyen akıllı telefon markası oldu ve genel sıralamada da ilk 10’a girmeyi başararak 7. sıraya yerleşti.

Temmuz-Eylül ayları arasındaki süreçte Realme’nin satışları 10 milyonu aştı. Bu durum, şirketin yıllık bazda yüzde 808 oranında büyüdüğü anlamına geliyor. Bu rakam da Realme’nin en hızlı büyüyen şirket ünvanını almasını sağlıyor. Realme’nin başarısı, dünya genelindeki akıllı telefon satışlarında bir yavaşlama olduğu dikkate alındığında daha da etkileyici bir hal alıyor.

Daha geniş resme baktğımızda ise genel sıralamada Samsung’un zirvede yer aldığını görüyoruz. Samsung’un ardından ise sırasıyla Huawei ve Apple geliyor. Bunların hemen ardından sırasıyla Xiaomi, Oppo ve Vivo geliyor. Realme de bu firmaların hemen ardında 7. sırada yer alıyor.

Bu ayın başlarında yaptığı bir duyuruda Realme, iki yıldan az bir zamanda 17 milyondan fazla kullanıcıya ulaştıklarını açıklamıştı. Hali hazırda Asya ve Avrupa’daki 20’den fazla ülkede temsil edilen Realme, Qualcomm’un yaklaşan 7 serisi yonga setlerinden gücünü alan yeni bir akıllı telefonla 5G sahnesine de çıkmak istiyor.