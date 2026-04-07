7000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Yolda! 144Hz Ekran ve 6 GB RAM'i Var

Realme'nin bütçe dostu yeni telefonu Narzo 100 Lite 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Narzo 100 Lite 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca Mediatek'in orta sınıf bir işlemcisi bulunacak.

Realme Narzo 100 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Narzo 100 Lite 5G, 14 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Telefonun arka yüzeyindeki kameralar dikey olarak olarak konumlanacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Cihaz açık açık mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Realme Narzo 100 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Narzo C100 Lite'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Telefonun 139 dolardan daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 200 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Karşılaştıram yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Narzo 80 Lite 5G'de 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit parlaklık tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon çok daha yüksek bir parlaklık değeri ile birlikte gelecek.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Narzo 100 Lite 5G'de MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. İşlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani popüler pek çok oyun sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Dimensity 6300, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda da tercih edilmişti. Narzo 80 Lite 5G'de de aynı işlemci bulunuyor.

Editörün Yorumu

Narzo 100 Lite 5G'nin bütçe dostu Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. MediaTek'in orta sınıf işlemcisi sayesinde telefon hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sağlayacak. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde telefonun akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Örneğin menüler arasında gezinirken veya web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor.

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Narzo 100 Lite 5G ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. 64 GB depolama alanının günümüzde çok yetersiz olduğunu da belirteyim. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor.