Reboot Develop Blue 2019 Etkinliğinden Yeni Shenmue III Detayları

Shenmue serisinin büyük bir özlemle beklediğimiz devam oyunu Shenmue III için önümüzde dört aylık bir zaman kaldı. Zaman ne kadar çabuk geçiyor, değil mi? Sanki oyun dün duyurulmuş gibi... Halbuki ilk duyurunun E3 2015 fuarında yapıldığını düşünecek olursak, haziran ayında dördüncü seneyi dolduracağız. Öte yandan, Shenmue III ile ilgili uzun zamandır yeni bir bilgi gelmiyordu; ancak Yu Suzuki, Dubrovnik şehrinde düzenlenen Reboot Develop Blue 2019 etkinliğine katıldı. Burada Beachside Chat with Yu Suzuki paneli düzenleyen Suzuki, devam oyunu ile ilgili yeni detayları da paylaşmayı ihmal etmedi. Bu yeni detaylar, devam oyunu için daha sabırsızlanmamıza neden oluyor.

Yu Suzuki Shenmue III oyununda, bir eşyayı rehin vermek ve kumarda para kaybetmek gibi ilk iki oyunda yapamadığı şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu iki sistem aslında serinin önceki oyunlarında da vardı; ancak birbirlerinden bağımsızlardı. Shenmue III oyununda ise ikisi birbiriyle ilişkili olacaklarmış. Bundan çıkartacağımız sonuç, bir eşyayı rehin vererek alacağınız parayı olası bir durumda kumarda kaybederek bir taşla iki kuşu vurmanız ve başınızı çifte belaya sokmanız mümkün olacak, ama bunun olmasını tabi ki istemeyiz, değil mi?

Daha fazla eşya toplayarak yetenekler açabileceğiniz bir yetenek kitabı olacak. Temel dövüş sisteminin bu kitap sayesinde daha iyi entegre edilmesinin yanı sıra, bütün oyun sistemi de bu kitap ile bağlantılı olacak.

Oyunda iki ana bölge bulunuyor. Baidu Village bunlardan bir tanesi olacak. Bu köy kırsal bir bölge ve içerisinde parayla veya takas karşılığında alabileceğiniz becerilerden tutun da çeşitli eşyalar bulmak ve ödüller kazanmak mümkün olacak. Ayrıca bu köyün, oyunun başlayacağı köy olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim.

Yu Suzuki Shenmue III oyununda bir dövüş okulunun olacağından da bahsetti. Bu dövüş okulunda pratik yapabilmeniz, müsabakalara katılmanız ve becerilerinizi geliştirmeniz mümkün olacak. Ayrı zamanda kuşağınızın seviyesini arttırarak hikaye boyunca karşınıza çıkacak olan müsabakalardan da galip çıkmayı kolaylaştırabileceksiniz.

Eğer Shenmue serisiyle Shenmue III sayesinde tanışacaksanız, konuyu tam olarak anlamak için önceki iki oyunda nelerin döndüğünü öğrenmeniz gerekecek; ancak Shenmue ve Shenmue II oyunlarını oynamak istemiyorsanız, şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Öyle ki, bağlantı kurabilmek için bir video hazırlanmış ve bu video sayesinde ana karakterimizin başından geçenler anlatılacak. Yu Suzuki bunu aslında oyunun başladığı köydeki bir karakter ile yapmayı düşünmüştü, ama belli ki sonradan karar değişikliğine gitmiş. Ancak yine de ilk iki oyunu oynamadan bu oyuna başlamamanızı öneriyor.

Shenmue III ile mini oyunlar da geri dönecek. Eğer ilk iki oyundaki atari salonu sistemini sevdiyseniz, bu oyunda da video oyunu tarzında mini oyunlar olacak ve burada kazanacağınız biletler ile yetenek ağacı ile bağlantılı ödüller ve çok daha fazlasını kazanabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca Gacha, vinç oyunları ve birçok oyun Shenmue III oyununda da yer alacak.

Son olarak, orijinal oyundaki ünlü forklift de dönüyor. Ne var ki kullanım alanı şu an için belirsiz. Yine bir yarış söz konusu olacak mı bilmiyoruz, ama verilen bilgiye bakılırsa, orijinal oyundakinden daha yavaş olacakmış. Ancak senaryoya daha iyi bir şekilde entegre edilecekmiş ve önemli kullanım alanları olacakmış. Yu Suzuki ne planlıyor acaba?