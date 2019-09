Red Dead Online'ın Sıradaki Büyük Güncellemesi Haftaya Geliyor

Rockstar Games sıradaki büyük Red Dead Online güncellemesi için son hazırlıklarını gerçekleştiriliyor. İnternet sayfası üzerinden yeni bir açıklamaya yapan Amerika menşeli yayıncı, güncelleme ile ilgili yeni detaylar sundu.

Öncelikle büyük güncellemenin 10 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacağı söyleniyor. Tabii ki son anda bir aksilik olup da ertelenmez ise. En önemli bileşen ise Frontier Pursuits adı altında gelecek olan karakter rolleri olacak. Daha önceden söylendiği gibi şimdilik Bounty Hunter, The Trader ve The Collector olmak üzere üç tane planlanıyor ama zaman içerisinde yeni roller de gelecek.

Seçtiğiniz role bağlı olarak tamamladığınız her bir aktiviteye karşılık olarak Role XP kazanacaksınız. Kazandığınız bu deneyim puanları da yirmi kadar Role Rank boyunca aşama kaydetmenizi sağlayacak ve Novice, Promising, Established ve Distinguished olmak üzere her beş rütbede bir yeni Tier'a ulaşacaksınız. Her bir Role Rank açtığınızda otomatik olarak Role Token'ları kazanacaksınız. Belirli rütbelerde de yeni yetenekler açılacak. Bunun yanı sıra her bir Tier'ın seçtiğiniz role bağlı olarak size vereceği eşyalar olacak ve bu eşyaları Role Token'lar ile açabileceksiniz. Her bir Distinguished rütbesi ise daha etkili yetenekler açmanızı sağlayacak.

Rockstar Games tarafından sunulan yeni detayların arasında rollere göre dağılan yetenekler ve eşyalar da bulunuyor. Detaylara aşağıdan bakabilirsiniz.

Bounty Hunter

Eagle Eye modundayken hedefler kırmızı olarak parlar. Reinforced Lasso: Ödülleri güvenceye almak için sağlamlaştırılmış iple yapılmış bir kement

Tek bir tabanca veya altıpatlar ile Reverse Spin hareketi yapın Tonics Satchel Upgrade: Tonik kesenize daha fazla eşya koyun

Koşarken veya dörtnala giderken düşmanlarınızı takip edin Spin Up: Tek bir tabanca veya altıpatlar ile Spin Up hareketi yapın

Kit kesenize daha fazla eşya koyun Tracking Arrow Pamphlet: Nasıl takip okları üreteceğinizle ilgili tarif

Tek bir tabanca veya altıpatlar ile Reverse Spin Up hareketi yapın Ducking: Atın sırtındayken korunmak için eğilin

Fırlatılmış bir silah ödülün bacaklarını birbirine dolandırmak için en iyisidir Bounty Wagon: Ödül hedeflerini güvenli bir şekilde almak için yük arabası

Çok uzak mesafedeki ödüller için bildirim alın Alternating Flips: Tek bir tabanca veya altıpatlar ile Alternating Flips hareketi yapın

The Trader

Stew Pot: Karakter özelliklerini güçledirmek için yahni tarihlerini açan bir kamp geliştirmesi

İçerik kesesine daha fazla eşya koyun Awareness: Rakip tüccar yük arabalarını daha uzaktan tespit edin

Köpeğinizi kampınıza baskın yapan hırsızlara karşı uyarması için eğitin Medium and Large Delivery Wagons: Transfer için daha fazla eşya taşıyabilen geliştirilmiş yük arabaları

Daha sonra kullanmak üzere silahlarınızı depolayın Lance Knife: Tüccarlara özel üretilmiş bıçak stili

Sağlam durumdaki leşlerden daha fazla kullanılabilir materyal alma imkanı Materials Satchel Upgrade: Materyal kesenize daha fazla eşya koyun

Birden fazla leş, post ve kürk taşımaya uygun sağlam bir yük arabası Protection: Kampınızın baskına uğrama riskini azaltın

The Collector

Divination: Toplanabilir eşyaların yakınlarda olduğu hissiyatı

Gömülü toplanabilir eşyaları bulmak için önemli bir araç Potential: Eagle Eye modundayken olumsuz bir durumu tespit edin

Arama bölgesini daraltın Horse Saddlebag Upgrade: Atınızın eyer çantasında daha fazla şey taşıyın

Kazı alanlarını çok uzak mesafelerden görebilmek için özel bir dürbün Aguila Machete: Maceracı ve kavgaya dünden razı koleksiyoncular için tasarlanmış klasik bir pala

Yeraltına gömülü toplanabilir eşyaları tespit edebilen önemli bir araç Equine Assistance: Atın üstündeyken şifalı bitkileri toplayın

Atınızın göğüs zırhına asacağınız fener ile yolunuzun ilerisini aydınlatın Valuables Satchel Upgrade: Değerli eşyalar kesenize daha fazla eşya koyun

Karakter rollerinin yanı sıra yeni Red Dead Online güncellemesiyle karakter kontrolüne yönelik önemli geliştirmeler, kaydettiğiniz aşama sıfırlanmadan karakterinizin dış görünüşünü değiştirmek, Defensive modda oynarken hasarlara daha dayanıklı hale gelmek, yeni Ability Card'ları, günlük yeni meydan okumalar, günlük yeni rol meydan okumaları, daha fazla dinamik etkinlik ve çok daha fazlası Red Dead Online oyuncularının beğenisine sunulacak.