Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Red Dead Redemption 2'nin hileleri ortaya çıktı. Listede sınırsız cephane ve silah hileleri gibi çeşitli hileler bulunuyor.
Rockstar Games'in geliştirdiği Red Dead Redemption 2 çıkışını gerçekleştirdi. Grand Theft Auto V'in büyük başarısından sonra Red Dead Redemption 2 için beklentiler bir hayli yüksekti. Red Dead Redemption 2 beklentileri karşıladı ve çok yüksek bir puan ortalamasıyla çıkış yaptı. Oyun çıkış yaptıktan hemen sonra da hileleri ortaya çıktı.
Red Dead Redemption 2 hilelerini kullanmak için öncelikle oyunun Settings kısmına girmeniz gerekiyor. Settings kısmını açtıktan sonra oyunu PS4 platformunda oynuyorsanız üçgen tuşuna, Xbox One platformunda oynuyorsanız da Y tuşuna basmanız gerekiyor. Daha sonrasında açılan kısma hile kodlarını yazarak hileleri aktif hale getirebilirsiniz. Bazı hileleri kullanmak için bazı gereksinimlere sahip olmalısız. Oyundaki hileleri aktif etmek için oyunda bulunan gazete ve fotoğraflara sahip olmanız gerekiyor. Red Dead Redemption 2'de bulunan gazeteler ve fotoğraflarda hile kodları bulunuyor. Eğer yazacağınız hile kodunun bulunduğu eşya sizde yoksa hile aktif olmuyor.
Red Dead Redemption 2 hileleri:
- Abundance is the dullest desire: Sınırsız cephane verir.
- Greed is American Virtue: Ağır silahlar verir.
- I shall be better: Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.
- I seek and I find: Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.
- You flourish before you die: Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu yeniler.
- You Seek More Than The World Offers: Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu güçlendirir.
- You Long for Sight but See Nothing: Bütün haritayı gösterir.
- Run! Run! Run!: Yarış atı verir.
- You are a beast built for war: Savaş atı verir.
- Keep your dreams simple: Tek ata savaş araç verir.
- Would you be happier as a clown: Sirk aracı verir.
- Virtue Unearned is not virtue: Honor seviyesini yükseltir.
- Better than my dog: Atınızı her mesafeden çağırabilmenizi sağlar.
- A fool on command: Sarhoş olmanızı sağlar.
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