Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Red Dead Redemption 2'nin hileleri ortaya çıktı. Listede sınırsız cephane ve silah hileleri gibi çeşitli hileler bulunuyor.

Rockstar Games'in geliştirdiği Red Dead Redemption 2 çıkışını gerçekleştirdi. Grand Theft Auto V'in büyük başarısından sonra Red Dead Redemption 2 için beklentiler bir hayli yüksekti. Red Dead Redemption 2 beklentileri karşıladı ve çok yüksek bir puan ortalamasıyla çıkış yaptı. Oyun çıkış yaptıktan hemen sonra da hileleri ortaya çıktı.

Red Dead Redemption 2 hilelerini kullanmak için öncelikle oyunun Settings kısmına girmeniz gerekiyor. Settings kısmını açtıktan sonra oyunu PS4 platformunda oynuyorsanız üçgen tuşuna, Xbox One platformunda oynuyorsanız da Y tuşuna basmanız gerekiyor. Daha sonrasında açılan kısma hile kodlarını yazarak hileleri aktif hale getirebilirsiniz. Bazı hileleri kullanmak için bazı gereksinimlere sahip olmalısız. Oyundaki hileleri aktif etmek için oyunda bulunan gazete ve fotoğraflara sahip olmanız gerekiyor. Red Dead Redemption 2'de bulunan gazeteler ve fotoğraflarda hile kodları bulunuyor. Eğer yazacağınız hile kodunun bulunduğu eşya sizde yoksa hile aktif olmuyor.

Red Dead Redemption 2 hileleri: