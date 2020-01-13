Red Dead Redemption 2 için Banka Soygunu Modu Geliştirildi

Red Dead Redemption 2 oyununda banka soygunları yapmak hoşunuza gidiyor mu? Eğer cevabınız olumluysa, size güzel bir haberimiz var. Bunun için ayrı bir mod geliştirildi.

PC için çıkmış olan hemen hemen her oyun için illaki bir mod geliştiriliyor. Red Dead Redemption 2 PC için çıkışını gerçekleştirdikten sonra, mod üreticilerinin yeni meşgalesi de haliyle bu oyun oldu. Şimdiden sürüsüne bereket mod geliştirildiği için Vahşi Batı temalı oyun şimdi de bir banka soygunu modu var karşımızda.

Unlosing ve Jedijosh920 tarafından geliştirilmiş olan modun adı ScriptHookRDR2 ve oyunun PC versiyonunda kullanılabiliyor. NexusMods sitesi üzerinden indirdiğiniz modu kurduktan sonra, artık soygun için hazırsınız demektir. Yapmanız gereken ise Valentine veya Rhodes yerleşkelerine veya Saint Denis şehrine gitmek ve veznedeki görevliye silahınızı doğrultmak olacak.

Bahsi geçen mod hazırlanırken ana hikaye modundaki banka soygunlarında kullanılan sistemin ve seslendirmelerin kullanıldığını söyleyelim. Yani bir nevi bu modu oynarken kendinizi ana hikaye modundaymış gibi hissedebilirsiniz.

Banka soygunu modunun sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden keyifli soygunlar dileriz!