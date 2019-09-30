Red Dead Redemption 2 için Senaryo İçeriği Gelmeyecek

Rockstar Games tarafından geliştirilmiş olan Red Dead Redemption 2 şu anda oldukça iyi bir performans sergiliyor. Senaryo modunu tamamlamış olan oyuncular Kasım ayının sonunda faaliyete geçen Red Dead Online'da fazlaca zaman geçiriyorlar. Yayınlanan güncellemeler ile gelişmeye devam eden çok-oyunculu mod, zaman içerisinde genişlemeye devam ediyor. Ancak oyuncuların merak ettiği şey Red Dead Redemption 2 için yakın veya ilerideki zamanda indirilebilir içeriğin yayınlanmayacağı.

Baş Çevrimiçi Üretim Ortağı Katie Pica, yaptığı açıklama ile böyle bir durumun şimdilik söz konusu olmadığını belirtti: "Şu anda % 100 oranda çevrimiçine odaklandık."

Rockstar Games, geçmişte oyunları için etkili tek oyunculu genişletme paketleri yayınlamıştı. Haliyle Grand Theft Auto V için de zaman içerisinde indirilebilir içerikler ile ilgili birçok söylenti ve iddia ortaya atılmıştı ama Rockstar Games bütün bu iddiaları ve söylentileri yalanlayarak Grand Theft Auto Online için kıyamet kadar içerik yayınlama yolunu seçmişti. Aynı durum Red Dead Online için de gerçekleştirilecek. Rockstar Games bütün kaynağını Red Dead Online için harcayacak. Pica sözlerini "Bir oyuncunun tek oyunculu mod ile ilgili sevdiği her şeyi çevrimiçi dünyaya getirmeyi ve ayrıntılarıyla anlatmayı umut ediyoruz." diyerek sona erdirdi.

Son olarak Çevrimiçi Üreticisi Tarek Hamad, sadece roller ile değil genel oynanış deneyimini geliştirmek kadar diğer aktiviteler, yeni tesadüfi etkinlikler, karşılaşılacak karakterler, oyunun geçtiği dünyanın ilgi çekici hale gelmesi için yeni yöntemler ve karakterimizle daha fazla bağ oluşturmak ile Red Dead Online ve Red Dead Redemption 2 oyununu aynı kaliteye getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.