Red Dead Redemption 2'nin PC Versiyonunun Grafik Ayarları Sızdırıldı

Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonuna dair sızıntılar geçtiğimiz Ekim ayından beri ara ara karşımıza çıkmıştı. Bunlardan sonuncusuyla da geçtiğimiz günlerde karşılaşmıştık. Henüz Rockstar Games ve Take-Two Interactive bir açıklama yapmış değiller ama yaşanan sızıntılara bir yenisi daha eklendi.

Bu seferki sızıntının kaynağı ise GTAforums üzerinden geliyor. rollschuh2282 isimli kullanıcı, Red Dead Redemption 2 oyununun iOS ve Android tabanlı cihazlar için yayınlanan uygulaması üzerinden paylaştığı PC ayarları ile oyunun bu platform için geliştirilmekte olduğunu iddia ediyor. Aslında oyunun PC versiyonunun emarelerine bu uygulama üzerinde daha önce de rastlamıştık.

Aynı site üzerindeki Spider-Vice isimli başka bir kullanıcı bu ayarların Grand Theft Auto V oyunundan kalan veri artıkları olmadığını belirtiyor. Bir diğer deyişle, elimizde Red Dead Redemption 2 oyununun geliştirilmekte olduğuna dair güçlü bir kanıt daha var.

Daha sonradan bu ayarları inceleyen Spider-Vice, Grand Theft Auto V ile Red Dead Redemption 2 arasında bazı farkların olduğuna denk gelmiş. Mesela DirectX Feature Set 12_1 ile oyunun PC platformunda DirectX 12 destekleyeceğine dair bir referans bulunuyormuş. Grand Theft Auto V oyunundaki Refresh Rate gibi grafik ayarlarının Red Dead Redemption 2 oyununda kaydırma çubuklu hale getirilecek olmasının yanı sıra bütün grafik seçeneklerinin Ultra adı altında bir hazır ayarı da olacakmış. Bildiğiniz gibi Grand Theft Auto V oyununda böyle bir ayar bulunmuyordu. Ayrıca R* Editor menüsüne fazladan birkaç ekleme daha yapılmış olduğu söyleniyor.

Bu kadar sızıntıdan sonra kafalardaki en önemli soru işareti ise resmi duyurunun ne zaman yapılacağı? Bakalım Take-Two Interactive ve Rockstar Games için uygun zaman ne zaman? Bu arada, merak edenler için oyunun uygulamasında bulunan bütün kodların olduğu sayfayı şuraya bırakalım.