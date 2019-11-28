Red Dead Redemption 2'nin Steam Tarihi Duyuruldu

Red Dead Redemption 2 oyununun uzun bir söylenti ve iddia silsilesi ile varlığını sürdüren PC versiyonu, bu ay içerisinde başta Rockstar Games Launcher olmak üzere Epic Games Store, Greenman Gaming ve Humble Store üzerinden çıkışını gerçekleştirmişti. Red Dead Redemption 2, Steam mağazasına da gelecek. Duyurunun yapıldığı gün, net bir tarih verilmemiş olsa da Aralık ayına işaret edilmişti.

Yeni bir duyuru yapan Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 oyununun Steam üzerinden 5 Aralık 2019 tarihinde satışa sunulacağını müjdeledi.

Vahşi Batı temalı oyunun PC versiyonunda, yüksek kare hızı oranları, 4K ve HDR, çoklu-monitör ve 21:9 gibi çok geniş ekran desteği bulunuyor. Görsel açıdan bir hayli gelişmiş olan oyunda daha iyi navigasyon için artırılmış çizim mesafesi, geliştirilmiş gündüz ve gece ışıklandırması, yüksek kaliteli kar izleri, geliştirilmiş yansımalar ve bütün mesafeler için daha derin ve daha yüksek çözünürlüklü gölgeler, her bitkide ve hayvanda ilave edilmiş gerçekçilik için mozaiklenmiş ağaç dokuları ve geliştirilmiş çim ve kürk dokuları olacak.

Ayrıca bu zamana kadar yayınlanmış olan tüm güncellemelere ek olarak Rockstar Games Launcher, Epic Games Store, Greenman Gaming ve Humble Store versiyonlarındaki ödül avcılığı ile ilgili olanlar dahil görevleri, çete sığınakları, yeni hazine haritaları, yeni silahlar, yeni atlar, yeni eşyalar, Frontier Pursuits ile Bounty Hunter, Trader ve Collector karakter rolleri ve güncel haliyle Red Dead Online ile içerik anlamında kayıpsız olarak Steam kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

Red Dead Redemption 2 konusu

Red Dead Redemption oyununun öncesinde geçen ikinci oyun, Batı'nın, Orta Batı'nın ve Birleşik Devletler Güneyi'nin 1899 yılında geçiyor. Van der Linde çetesinin bir üyesi olan Arthur Morgan isimli bir kanun kaçağınının rolüne bürünüyoruz. Vahşi Batı'nın ölmekte olduğunu kabul etmek istemeyen Morgan olarak hükümet güçlerine, rakip çetelere ve diğer muhaliflere karşı hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. Hikayede aynı zamanda Red Dead Redemption oyununda yöneteceğimiz John Marston'ını da daha yakından tanıma fırsatımız oluyor.