Şarjını Bitirmek Çok Zor Olacak: Redmi K100 Pro Tarih Verildi

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni amiral gemisi modeli K100 Pro'nun ne zaman tanıtılacağını açıkladı. Çok yakın bir zamanda kullanıcıların karşısına çıkarılacak olan telefon, başta yüksek batarya kapasitesi, güçlü işlemcisi ve kamerası olmak üzere birçok önemli özellik ile dikkatleri üzerinde toplamaya hazırlanıyor.

Redmi K100 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100 Pro'nun 11 Ağustos 2026 tarihinde tanıtılacağı doğrulandı. Redmi K90 Pro Max ve Redmi K90 ise 23 Ekim 2025 tarihinde tanıtılmıştı. Bu tanıtımla birlikte cihaz hakkında şimdilik bir soru işareti olan bütün özellikler, fiyat ve tasarım gibi ayrıntılar da açıklığa kavuşacak.

Redmi K100 Pro Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Türü: OLED

OLED Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Soğutma Sistemi: Mevcut

Mevcut Batarya Kapasitesi: 8.580 mAh

8.580 mAh Kablolu Şarj: 100W hızlı şarj

100W hızlı şarj Kablosuz Şarj: 50W hızlı şarj

50W hızlı şarj Ters Kablolu Şarj: 27W

27W Ters Kablosuz Şarj: 22,5W

22,5W Arka Kamera: Üçlü kamera sistemi

Üçlü kamera sistemi Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP (makro özellikli)

Redmi K100 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K100 Pro, 6,59 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. OLED ekran üzerinde 185Hz yenileme hızı sunacak. Bu da gerek mobil oyunlarda gerek menüler arası geçiş gerek sosyal medyada kaydırma yaparken akıcı bir görüntü elde etmek isteyenlere yardımcı olacak.

Redmi K100 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Bir Performans Sunacak?

Cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. Daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 gibi modellerde kullanıldı. Özellikle oyunlarda çok iyi performans ortaya koyuyor. Genshin Impact ve Zenless Zone Zero gibi yoğun efektler içeren ve sistemi zorlamasıyla bilinen oyunlarda bile 60 FPS alabiliyorsunuz.

Redmi K100 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefon, 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Yüksek çözünürlüklü olması sayesinde özellikle daha fazla detay yakalamak istediğiniz durumlarda ciddi faydası dokunacak. Buna ek olarak 50 megapiksel çözünürlüğünde makro özellikli bir telefoto kamera olacak. Bu sayede fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilecek, yakın çekimde bile net görüntü elde edilebilecek.

Redmi K100 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100 Pro'nun henüz Türkiye'de satılıp satılmayacağı ile ilgili açıklamada bulunulmadı. Ama fikir vermesi açısından mevcut ürün yelpazesine baktığımızda satışta olan modellerin arasında Redmi Note 15, Redmi A5 gibi modellerin olduğunu ama K90 serisinin bunların arasında yer almadığını görüyoruz. O yüzden muhtemelen Redmi K100 Pro da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmayacak.

Redmi K100 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100 Pro'nun yaklaşık olarak 2 bin 599 yuan başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bunun güncel kurla karşılığı şu anda 18 bin 367 TL'ye denk geliyor. Telefonun Türkiye'de satışa sunulması hâlinde nihai fiyatı vergilerle birlikte 35 bin TL'yi bulabilir.

Editörün Yorumu

Redmi K100 Pro'nun en beğendiğim yanlarından biri muhtemelen batarya kapasitesi olacak. Şahsen ben bir telefon satın almadan önce özellikle bataryasını göz önünde bulundurum. 8.580 mAh'lik batarya ise günümüzde birçok amiral gemisi telefonun sahip olduğu kapasitenin çok üstünde. Yoğun kullanımda bile rahatlıkla bir günü çıkaracaktır.

Diğer avantajı elbette işlemcisi olacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi sayesinde oyunlarda çok iyi performans sağlayacak. Tabii, OLED ekranın sunduğu canlı renk avantajını da unutmamak gerek. Bu, oyundan çok daha fazla keyif alınmasını mümkün hâle getirecektir.