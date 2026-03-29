Xiaomi'den Çok Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Geliyor! 165Hz Ekranı Var

Xiaomi'nin amiral gemisi teknik özelliklerine sahip yeni akıllı telefonu Redmi K90 Ultra için geri sayım başladı. Son ortaya çıkan bilgiler yaklaşan modelin temel özelliklerini ve potansiyel tanıtım takvimini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K90 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran çözünürlüğü: 1,5K

1,5K Ekran yenileme hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya kapasitesi: 8.500 mAh

8.500 mAh Şarj: 100W kablolu hızlı şarj

100W kablolu hızlı şarj Soğutma: Dahili fan

Dahili fan Parmak izi sensörü: Ultrasonik ekrana gömülü

Redmi K90 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K90 Ultra'da 6,8 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe sahip ve 165Hz yenileme hızını destekleyen OLED bir ekran bulunacak. Bilindiği üzere selefi Redmi K80 Ultra’da 6,83 inçlik, 144Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip bir ekran kullanılmıştı. Yani yeni modelde yenileme hızında kayda değer bir artış söz konusu olacak.

Redmi K90 Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi karşımıza çıkacak. Bu donanım 3nm mimariyle üretildi. Buna ek olarak, bir adet 4.21 GHz ARM C1-Ultra, üç adet 3.50 GHz ARM C1-Premium ve dört adet 2.70 GHz ARM C1-Pro çekirdeklerine ek olarak Mali-G1 Ultra MC12 grafik birimiyle geliyor.

MediaTek Dimensity 9500, şu anda OPPO Find X9, Find X9 Pro ve vivo X300 ile X300 Pro modellerinde kullanılıyor. Yonga setinin oyun performansı oldukça etkileyici. Örneğin, Find X9 Pro üzerinde yapılan testlerde PUBG Mobile’da 120 FPS’e kadar akıcı bir performans alabiliyorsunuz. Benzer şekilde War Thunder Mobile’da da yüksek kare hızları görmek mümkün.

Redmi K90 Ultra Batarya Özellikleri Nasıl Olacak?

Şu an için Redmi K90 Ultra'nın batarya kapasitesiyle ilgili farklı bilgiler bulunsa da, Xiaomi’nin büyük olasılıkla 8.500 mAh kapasiteli bir pile yer vermesi bekleniyor. Ayrıca cihazın 100W hızında hızlı şarj desteği sunması da muhtemel. Find X8 Ultra'daki 7410 mAh'lik pili göz önüne aldığımızda şarj sürelerinde önemli bir artış olacak diyebiliriz.

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu ana dek Xiaomi'den Redmi K90 Ultra'nın tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Selefi ise geçtiğimiz yılın haziran ayında piyasaya sürüldü. Ancak Digital Chat Station gibi kaynaklara göre cihaz için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız. Eğer söylentiler gerçekse, ürün nisan ayının içerisinde tanıtılacak.

Xiaomi'nin çok sayıda telefonu ülkemizde satılıyor. Şirketin alt markasına baktığımızdaysa Redmi Note 15 serisi başta olmak üzere birçok modelin satışta olduğunu görüyoruz. Ancak selefi Redmi K80 Ultra'nın bunların arasında olmadığını söyleyebiliriz. Fakat burada kritik bir detay söz konusu.

Eğer önceki söylentiler doğru çıkarsa, Redmi K90 Ultra Çin dışındaki pazarlarda Xiaomi 17T Pro adıyla satışa sunulacak. Şirketin web sitesinde Xiaomi 15T Pro’nun satıldığını göz önüne alırsak, Redmi K90 Ultra yani Xiaomi 17T Pro’nun ülkemize de gelmesi olası görünüyor.

Redmi K90 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro (Redmi K80 Ultra) an itibariyle Xiaomi Türkiye'de 46.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yaklaşan Xiaomi 17T Pro (Redmi K90 Ultra) selefinden daha gelişmiş teknik özelliklere sahip olacağından yüksek ihtimalle 50.000 TL seviyelerinden fiyatlandırılabilir.

Editörün Yorumu

Daha önce Xiaomi 13T Pro kullanmış birisi olarak, Xiaomi 17T Pro (Redmi K90 Ultra) modelinin beni heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Bu seri genellikle yüksek bataryaları, güçlü işlemcisi ve kaliteli ekran özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Bu nedenle yaklaşan modelin bu tür konularda kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.