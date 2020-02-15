Remedy Entertainment, Dört Proje Üzerinde Çalışıyor

Son olarak Control ile karşımıza çıkan Remedy Entertainment stüdyosunun sıradaki projelerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. 2020 finansal yılının üçüncü çeyreği ile ilgili olarak yayınlan rapora bakılırsa, Finlandiya menşeli geliştirici halihazırda dört oyun üzerinde çalışıyor.

Bahsi geçen projelerden üçü belli ama dördüncüsü hakkında herhangi bir detay verilmiş değil. Ayrıca Control oyununu başka platformlarda da görebilecekmişiz gibi görünüyor.

Adı belli olan projelerden ikisi tanesi, tahmin edebileceğiniz üzere Smilegate stüdyosunun CrossFire HD ve CrossFireX için hazırlanmakta olan hikaye modu olacak. Her ikisinin de bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Üçüncüsü ise Vanguard olacak. Bu oyunun varlığından aslında uzun zaman önce haberdardık. Hatta o ara Control halen P7 olarak nitelendiriliyordu. Konferans sırasında konuşan Üst Yönetici Tero Virtala, Vanguard oyununun uzun vadeli servis tabanlı çok oyunculu deneyimler ile stüdyonun eşsiz oyun özelliklerinin birleşimi olması hedeflendiğini söyledi. Açıkçası ortaya nasıl bir şeyin çıkacağı merak ediliyor ama tahminen Remedy Entertainment kendi tarzıyla Tom Clancy's The Division veya Destiny ayarında bir oyun geliştirme niyetindeymiş gibi görünüyor. Elbette oyun duyurulmadan pek bir çıkarımda bulunmak zor.

Konferansın ilerleyen kısımlarında Control oyununa da değinen Virtala, "Yüksek kalitesi, eşsizliği ve teknik yeniliği oyunu yeni platformlara taşıma olanağı sunuyor." yorumunda bulundu. Bu ucu açık bir yorum olduğu için, oyunun henüz bulunmadığı her platform olabilir. Switch ve / veya Stadia gibi. Hatta Remedy Entertainment PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarını da hedefliyor olabilir ki bu çok şaşırtıcı olmaz.

Hazır Control oyunundan bahsetmişken, bu yıl içerisinde iki genişletme paketinin yayınlanacağını hatırlatalım. The Foundation 26 Mart 2020 tarihinde bizlerle olacakken AWE için de yıl ortasını beklememiz gerekecek.