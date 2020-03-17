Renault, Fransa'daki Üretimini Durdurma Kararı Aldı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Renault, kısa bir süre önce İspanya'daki tesislerinde üretimi durdurma kararı almıştı. Şirketten yapılan açıklama ile Fransa'da bulunan tesislerin de kapatıldığı dile getirildi.

Fransa merkezli olan şirket, İspanya'daki koronavirüs tedbirleri kapsamında tesislerini kapatma kararı almasının ardınan Fransa'da bulunan 12 tesisini kapattı. Bu tesislerde çalışan 18 bin işçisini evlerine gönderen şirket, diğer ülkelerdeki fabrikalarını ise o ülkelerin yöneticilerinin aldığı kararlara göre işletmeye devam edeceğini bildirdi.

İspanya ve Fransa'nın yanı sıra Renault Grubu Slovenya, Romanya, Türkiye ve Fas’ta da fabrikalara sahipti. Buradaki fabrikaların ülkelerdeki kötü gidişata göre etkilenip etkilenmeyeceklerini bilemediklerini söyleyen yöneticiler, durumun vehametine göre karar alacaklarını dile getirdiler.

Renault markası 2019 yılında 1.65 milyon adetlik satışla dünyanın en büyük 3. grubu olmuştu. Marka dün İspanya’da bulunan Palencia ve Valladolid fabrikalarında üretimi, tedarik sıkıntısı yüzünden birkaç günlüğüne durdurma kararı almıştı. Ayrıca Fransa’da Paris yakınlarında yer alan Flins fabrikasında Corona virüsü ile alakalı olmayan tedarik sıkıntıları yüzünden üretimini durdurmuştu.