Renkli ve Desenli Maske Kullananlara Uyarı!

Ülke genelinde açık alanlarda getirilen maske zorunluluklarının ardından maske kullanımında önemli oranda bir artış gözlemlendi. Öte taraftan bazı kişiler standart beyaz ya da mavi maskelerin aksine renkli ve desenli maskeler kullanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk bu konu hakkında bazı detaylara değindi.

Renkli ve Desenli Maskelerde Kanserojen Uyarısı

Prof. Dr. Osman Erk yaptığı açıklamada üzerinde baskı bulunan ve renkli maskelerin kullanılmamasını tavsiye ederek "Çünkü boyalar ağır metal içerir ve kanserojendir." ifadelerini kullandı. Yani bir hastalıktan korunayım derken çok daha ciddi bir başka hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Maskelerin doğru şekilde kullanılması ve kuralların herkes tarafından dikkatli bir şekilde uygulanması durumunda bir aşı görevi gördüğünü belirten Erk, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Usulüne uygun malzemelerden yapılmış ve usulüne uygun şekilde kullanılan maskeler kesinlikle koruyucudur. Şu ana kadar ilacı ve aşısı bulunmayan Covid-19'dan korunmada maske, mesafe ve el yıkama en etkili yollardır. Yapılan çalışmalar bu basit önlemlerin son derece yararlı olduğunu göstermektedir. Herkesin özellikle maske takması son derece önemlidir, böyle bir durumda koruyuculuğu yüzde 98'lere ulaşmaktadır. Hasta bir kişinin maske takmadığı, normal bir kişinin maske taktığı durumda bulaş oranı yüzde 70'lere, sadece hasta kişinin maske taktığı durumlarda ise bulaş oranı yüzde 5'lere ulaşmaktadır."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çevrenizde renkli ya da desenli maske kullanan kişiler var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.