Resident Evil 2 (2019) için İki Modifikasyon Geliştiriliyor

Eğer Resident Evil 7: Biohazard oyunundaki kamera açısını ve / veya klasik Resident Evil oyunlarındaki sabit kamera açısını özleyen bir PC oyuncusu iseniz, sizlere güzel bir müjdemiz var. Resident Evil 2 (2019) için iki farklı modifikasyon geliştirilme aşamasında.

PC platformunda oyun oynamanın en iyi yanlarından bir tanesi; oynadığımız oyuna, modifikasyon üreticilerinin hayal güçleri ve özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkan modifikasyonlar ile farklı boyutlar kazandırmak diyebiliriz. Bu zamana kadar, başta Grand Theft Auto V olmak üzere birçok oyun için sürüsüne bereket modifikasyon yayınlandı ve "Acaba şöyle olsa nasıl olurdu?" şeklindeki sorularımızın büyük bir çoğunluğu da cevabını bulmuş oldu. Dolaylı yoldan da olsa.

Resident Evil serisinden de Resident Evil 4 ve Resident Evil 5 oyunları, bu listenin başında yer alıyorlar. Normalde mümkün olmayan birçok şey, mesela karakterlerin rolleri değişmeleri ve farklı bir oyundaki karakter(ler)in bu iki oyuna konuk olmaları gibi farklılıklar yaşanabiliyor. Resident Evil HD Remaster için yayınlanmış olan birinci kişi bakış açısından oynamamıza olanak tanıyan modifikasyon da çarpıcı bir diğer örnek olarak sayılabilir.

Yeni çıkan Resident Evil 2 (2019) için de şimdilik iki farklı modifikasyon geliştirilme aşamasında. Bu modifikasyonlardan bir tanesinde oyunu birinci kişi bakış açısından oynamak mümkün olacakken, diğerinde ise üçüncü kişi bakış açısından oynayabilmek gerçek olacak. Özellikle de sabit kamera açısından oynayabilmek, birçoğumuzun hayalini kurduğu bir sistemdi ama Capcom, Resident Evil: Revelations 2 oyununda kullanılan kamera sistemini geliştirerek yeni oyuna aktarmayı uygun bulduğunu dile getirmişti.

Modifikasyonların ne zaman yayınlanacakları şimdilik belli değil ama eğer bir fikir sahibi olmak isterseniz, hemen aşağıdaki ikişer ikişer olmak üzere toplamdaki dört test videosunu izleyebilirsiniz.