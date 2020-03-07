Resident Evil 3 (2020)'de Metroyu Hızlı Seyahat için Kullanabileceksiniz

Resident Evil 3 (2020) için geri sayım devam ediyor. Bir aydan da az bir zaman kaldı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay içerisinde daha fazla detay öğrendiğimiz ön-bakış etkinliği ve yakın bir zaman önce yapılan CapcomChannel Youtube ve Resident Evil Twitch kanalları üzerinden yapılan oynanış gösterimleri yapılmıştı. Bu gösterimler ile oyun hakkında yeni detaylar öğrenmiştik. Son çıkan OXM (Resmi Xbox Dergisi) sayısında yapılan röportaj sırasında Resident Evil 3 (2020) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ayrıca PlayStation Underground da bir karşılaştırma videosu yayınladı.

NOT: Eğer Resident Evil 3: Nemesis oyununu oynamadıysanız, bu noktadan sonrası sürprizi bozacak detaylar barındırdığı için dikkatli olmanızda fayda var.

Ortaya çıkan detaylardan ilkinde Nemesis konusuna değinildi. Geliştirici ekip baş düşmanımız ile ilgili olarak verdiği detayda, bıktırıcı olmaması için acımasız olmayacak şekilde tasarlandığını belirtti. Yani Nemesis, karşılaştığınız ilk andan itibaren soluk aldırmaksızın kovalamayacakmış. Mesela ev bulmacalarını çözmeye çalışırken ve önemli hikaye anlarında peşinizi bırakacakmış.

Resident Evil 3 (2020) ile ilgili hoşa giden yeni detaylardan bir tanesi de metro istasyonu ile ilgili. Senaryo boyunca metro sisteminde yeni geçiş yolları açabilecek ve sonrasında da hızlı seyahat için kullanabileceksiniz. Oyun açık dünya oynanış sunmayacak ama metro trenlerini kullanarak şehrin ücra köşelerine kısa sürede ulaşabileceksiniz. Haliyle gereksiz risklerden de kaçınmış olacaksınız.

Carlos Oliveira aynı orijinal oyunda olduğu gibi yine yönetebileceksiniz ama bu, bu defa daha uzun süre olacak. Ancak her şeye rağmen kendisine ait bir senaryosu olmayacak. Jill Valentine olarak ilerlerken Carlos da hayatta kalanlar için etrafı kolaçan ediyor olacakmış.

Orijinal oyunda olup Resident Evil 3 (2020) ile döneceklerin arasında örümcekler de var. Eğer örümceklerden huylanıyorsanız, şimdiden uyarayım sizi hoş olmayan anlar bekleyecek. Hikayenin akışı boyunca çoğu yerde karşınıza çıkacaklar. Kimi zaman size doğru gelecekler, kimi zaman sizden uzakta olacaklar, kimi zaman ise tavandan üstünüze inebilecekler.

Son olarak, PlayStation Underground Youtube kanalı Resident Evil 3: Nemesis ile Resident Evil 3 (2020) oynanışlarının karşılaştırıldığı bir video yayınladı. On altı buçuk dakikaya yakın uzunluğu olan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Resident Evil 3 (2020), 3 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Bunun öncesinde Capcom oynanabilir demonun yayınlanacağını onaylamıştı. Ne var ki henüz yayınlanma tarihi kesinlik kazanmadı.