Resident Evil 3 (2020)'ün Koleksiyoncu Sürümü Avrupa için de Duyuruldu

Resident Evil 3 (2020) duyurusu yapıldığında, aynı zamanda koleksiyoncu sürümü de duyurulmuştu. Ne var ki bu sürümün sadece GameStop mağazasında satışa sunulacağı belirtilmişti. Yakın bir zaman önce yapılan yeni duyuruya göre, Resident Evil 3 (2020) Koleksiyoncu Sürümü diğer bölgelerde de satışa sunulacak.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde satışa sunulacak olan Koleksiyoncu Sürümü, GameStop mağazasında satışa sunulacak olan ile içerik açısından tamamıyla aynı olacak. Oyunun standart versiyonuna ek olarak yüksek kaliteli Jill Valentine aksiyon figürü, basılı sanat kitabı, çift taraflı Raccoon City haritası duvar posteri ve oyunun çift diskten oluşan müzik albümü bulunacak. Tüm bunların hepsi de oyun içindekinin bire bir aynısı olan S.T.A.R.S. Eşya Kutusu tasarımlı bir pakette bir araya getirilecek.

Japon oyun devi, bahsi geçen sürümün şu anda ön-siparişe açık olduğunu belirtti. Eğer bu sürümü satın almak istiyorsanız ve yurt dışında yaşayan bir tanıdığınız varsa, şimdiden bir haber uçurmanızı tavsiye ederiz.

Resident Evil 3 (2020) konusu

Serinin devam oyununda bir kez daha Jill Valentine rolünde olacaksınız. Orijinal oyundaki Konak Hadisesi'nden kurtulmayı başaranlardan bir tanesi olan Jill Valentine, aynı zamanda Umbrella Şirketi'nin Raccoon Şehri'ndeki zulmüne tanık olan son kişilerden bir tanesidir. Şirket ise onu durdurabilmek için çareyi nihai gizli silahı Nemesis'i devreye sokmakta bulur.