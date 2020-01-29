Resident Evil 8 İle İlgili İlk Detaylar Sızdırıldı

Resident Evil 7: Biohazard - Not A Hero içeriği ve Resident Evil 3 (2020) hakkındaki doğru bilgileri duyurularından önce sızdırmış olan Aesthetic Gamer, geçtiğimiz günlerde Resident Evil 8 ile ilgili bir takım bilgiler paylaşmıştı. Dün Residence of Evil Youtube kanalı da oyun ile ilgili farklı bilgilere yer verdiği yeni bir video yayınladı.

Bahsi geçen videodaki bilgilere göre, serinin sıradaki ana oyununun adı Resident Evil 8 olmayacakmış. Farklı bir isim düşünülüyormuş. Dahası ise Resident Evil 7: Biohazard gibi birinci kişi bakış açısından oynanacak ve yine Ethan Winters rolüne bürünecekmişiz. Chris Redfield da sonradan konuya dahil olacakmış.

Serinin özünde olan yürüyen ölü dostlarımızın(!) geri döneceği söyleniyor. Bunun yanı sıra kurt adam benzeri yeni bir düşman türüyle karşılaşacakmışız. Hikaye boyunca peşinizi bırakmayacak başka bir düşman türünün olacağı da verilen detayların arasında yer alıyor.

Aktarılan detayların devamında, hikayenin bir köyde başlayacağı ve bir şatoya kadar uzanacağı söylenmiş. Göreceğimiz ortamlar ise kırsal, karlı ve dağlık ortamlardan oluşacakmış. Bir diğer deyişle, oyun Avrupa bölgesinde geçecekmiş gibi görünüyor.

İşin enteresan yanı şu ki bu videoda verilen bilgileri, endüstriden doğru bilgiler sızdırmış olan Nibel destekliyor. Daha önceden duydukları ile örtüştüğünü ve Capcom tarafından önceden yapılan oynanış testlerinden geldiğini söylüyor kendileri. Öte yandan, Japon oyun devine yakın Eurogamer kaynakları da doğrulama yaptılar.

Residence of Evil tarafından paylaşılan videoyu aşağıdan göz atabilirsiniz.