Resident Evil Serisi İndirime Girdi! Dev Fırsatı Kaçırmayın

Korku türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya ile birlikte Resident Evil serisi indirime girdi. Bunlar arasında Resident Evil 3, Resident Evil 7 Biohazard ve Resident Evil Village dahil olmak üzere pek çok oyun bulunuyor. Kampanya 26 Şubat tarihinde sona erecek.

Steam'de İndirime Giren Resident Evil Oyunları

Serinin en iyi oyunlarından biri olan Resident Evil 3, Steam'de yüzde 75 oranında indirime girdi. Korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, 29.99 dolar (1.311 TL) yerine 7.49 dolar (327 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Capcom tarafından geliştirilen oyunda 77 Metacritic puanı mevcut.

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 4 yüzde 60 oranında indirime girdi. Korku ve hayatta kalma türlerindeki oyun 29.99 dolardan (1.311 TL) 11.99 dolara (524 TL) düştü. 91 Metacritic puanına sahip Resident Evil 4'ün Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Yalnızca tek oyunculu moad sahip olan Resident Evil 6 yüzde 75 oranında indirime girdi. 2012 yılında piyasaya sürülen oyun 14.99 dolar (655 TL) yerine 3.74 dolara (163 TL) satılıyor. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" şeklinde. Oyunun Metacritic puanı ise 69 seviyesinde.

Resident Evil Village yüzde 75 oranında indirime girdi. Capcom tarafından geliştirilen hayatta kalma ve korku oyunu 29.99 dolardan (1.311 TL) 7.49 dolara (327 TL) düştü. 2021 yılında piyasaya sürülen oyun 83 Metacritic puanına sahip. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "son derece olumlu" durumda.

En iyi zombi oyunları arasında bulunan Resident Evil 5 yüzde 75 oranında indirime girdi. Capcom'un başarılı oyunu 14.99 dolar (655 TL) yerine 3.74 dolar (163 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 86 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.