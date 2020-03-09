Resident Evil: Resistance Modunda Ganimet Kutuları Olabilir

Oyun dünyasının tartışmalı konularından olan ganimet kutuları, Resident Evil: Resistance modunda da yer alacakmış gibi görünüyor. Mod ile ilgili yayınlanmış olan bir oynanış videosu, ilginç bir detayı ortaya koydu.

Orijinal Resident Evil 3: Nemesis, beraberinde seriye Mercenaries modunu getirmişti ama sil baştan yapılan Resident Evil 3 (2020), son dönemde popülerliğini artırdıkça, asimetrik çok oyunculu hayatta kalma modunun seriye uyarlanmış versiyonuyla gelecek: Resident Evil: Resistance.

BlackFox2240 isimli Youtube kullanıcısı, kanalı üzerinden Resident Evil: Resistance ile ilgili yeni bir oynanış videosu yayınladı. Haberin sonundan izleyebileceğiniz video Çince ama tam 4:20 noktasında görülene göre modun içeriğinde ganimet kutuları da yer alacak.

GameRevolution sitesi tarafından yapılan çeviriye bakılırsa bu kutular, Umbrella adı verilen oyun içi krediler ile alınabilecek. Ancak kredilerin ne şekilde elde edilebileceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Yani gerçek parayla mı alınacak yoksa normal oynanışla mı kazanılacak bilinmiyor. Öte yandan, 50.000 Umbrella kredisi ile alacağınız bu kutulardan afetzede görünümü, yaratık görünümü, silah görünümü, sprey, afetzede jesti, zombi jesti ve Mastermind seslendirmeleri gibi kozmetik odaklı içerikler çıkacak.

Bir diğer detay ise Resident Evil: Resistance modundaki ganimet kutularının kendi içinde çeşitlilik göstereceğinin söyleniyor olması. Yani farklı miktarlarda krediler ödeyerek farklı içeriklere sahip olabilecekmişsiniz gibi görünüyor.

Capcom henüz resmi bir duyuru yapmış değil. Haliyle, sizinle paylaştığım tüm bu bilgilere yine de söylenti gözüyle bakmanızda fayda var ama bu gelişmeden sonra Japon oyun devi konuya kısa sürede bir açıklık getirecektir diye düşünüyorum.