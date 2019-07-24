Retweet Tuşunun Geliştiricisinden İtiraf: Yaptığımız En Kötü Şey Oldu

Twitter’ın temelini oluşturan retweet butonunun arkasındaki geliştirici olan Chris Wetherell, BuzzFeed News ’e verdiği röportajda pişman olduğunu itiraf etti.

2009'da Twitter'a katılmadan önce artık hayatta olmayan bir platform olan Google Reader’ın geliştirilmesinde kilit rol oynayan isimlerden bir tanesi olan Chris Wetherell, bir tweet’in geniş kitlelere daha hızlı bir şekilde ulaşması için retweet işlevini platforma eklediklerini söyledi.

Söz konusu özellikten önce kullanıcılar, tweet’leri kopyala yapıştır mantığı ile paylaşmak zorunda kalıyordu. Pratiklik ve hız anlamında çok önemli bir işlev olan retweet, bu rağmen kötü niyetli insanların elinde çok tehlikeli bir silaha dönüşebiliyor.

Wetherell, temelde masum duygularla hayata geçirilen retweet tuşunun, bugünlerde yanlış bilgi yaymak ve zorbalığı teşvik etmek için bir enstrüman olarak kullanıldığını söylüyor. Aslında yaptıkları şeyin “4 yaşındaki bir çocuğa dolu silah vermekten farksız” olduğunu belirten geliştirici, büyük bir pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

Retweet tuşu ile insanların sevmedikleri birinin itibarını kolayca zedeleyebildiğini dile getiren Wetherell, “Sosyal medyada hedef olan insanlardan herhangi birine sorun. Eminim aynı şeyi düşünüyordur. Karşılaştığım olaylar, bu utanç verici davranışların yalnızca küçük bir gruba ait olmadığını gösterdi. Ve bu beni ölümüne korkuttu” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen Wetherell, Twitter’ın temelini oluşturan bu özelliğe dair kusurların giderilebileceğini düşünüyor. Platformun nefret dili kullanan ve yalan haber yayan hesaplar için retweet işlevini engelleyebileceğini söyleyen geliştirici, böylelikle Twitter’ın daha güvenli bir yer olacağını belirtiyor.