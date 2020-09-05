RIDE 4, PlayStation 5 için de Duyuruldu

Ünlü motosiklet yarışı serisinin yeni oyunu RIDE 4, PlayStation 5 için de geliştiriliyor. Milestone, ilk fragmanı yayınladı. Detaylar haberimizde.

8 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen RIDE 4, artık PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına ek olarak PlayStation 5 için de satışa sunulacak. Şimdilik Xbox Series X versiyonu hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yakın bir zamanda bir duyurunun daha yapılmasını bekliyoruz.

Yeni RIDE oyunu, seçimler yapacağınız ve seçimlerinizin de kariyerinizi etkileyeceği ve özel etkinliklere, yarışlara ve meydan okumalara erişim durumunuzun belirleneceği yeni bir kariyer modu ile gelecek. Bunun yanı sıra, yeteneklerinizi sergileyerek dikkatini çekebileceğiniz ünlü firmalar için test sürüşleri yaparak özel içeriklere erişebileceğiniz bir de Affinity sistemi bulunacak.

Endurance modu, animasyonlu ve etkileşimli Pit Stop, sürücünüzü ve motosikletinizi özelleştirme ve kask, kıyafet ve motosiklet desenini tasarladıktan sonra çevrimiçi olarak paylaşabilme, yeni bir yapay zeka, tam bir gece-gündüz döngüsü ve yarışları etkileyebilecek dinamik hava koşulları da RIDE 4 oyununun iddialı olacağı yanları olacak.

RIDE 4 PlayStation 5 Özellikleri Açıklandı

US PlayStation Blog üzerinden Üretici Luigi Crocetta tarafından söylenenlere bakılırsa, yeni RIDE oyununun PlayStation 5 versiyonu 4K 60 FPS deneyimi, yüksek kaliteli gölgelendirmeler ve kaplamalar sunacak. SSD avantajı sayesinde yükleme süreleri neredeyse yok denecek kadar azalacakmış.

RIDE 4 ayrıca DualSense kolunun dokunsal geri bildiriminden ve uyarlanabilir tetik tuşlarından da yararlanacakmış. Bu sayede, gerçekten gaz ve fren pedallarına basıyormuş hissiyatını yaşayacakmışız. Crocetta ayrıca temas hissi (haptik) geri bildirimi ile motosikletimizin titreşimini de hissedebilecekmişiz.

RIDE 4 için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.