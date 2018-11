Rihanna, Şarkısını Kullanan Trump’a Tepki Gösterdi

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump’ın mitinglerinde şarkısını kullanmasına tepki gösterdi.

Trump’ın hedef gösterdiği NFL (National Football League) oyuncusu Colin Kaepernick’e destek olmak amacıyla Super Bowl finalinde sahne almayı reddeden Rihanna, yeni bir restle gündemde.

Washington Post 'un Beyaz Saray şefi Philip Rucker Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Trump’ın geçtiğimiz günlerde Chattanooga'da düzenlediği mitinginde Rihanna’nın "Don't Stop The Music" adlı şarkısının çalındığını belirtti.

Rucker’ın tweetine anında cevap veren R & B yıldızı, "Ne benim ne de hayranlarımın bu trajik mitinglerde asla yeri yok" diyerek, Trump’ın mitinglerinde bir daha kendisine ait şarkıların çalınmayacağını belirtti.

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ