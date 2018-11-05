Rihanna, Şarkısını Kullanan Trump’a Tepki Gösterdi

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump’ın mitinglerinde şarkısını kullanmasına tepki gösterdi.

Trump’ın hedef gösterdiği NFL (National Football League) oyuncusu Colin Kaepernick’e destek olmak amacıyla Super Bowl finalinde sahne almayı reddeden Rihanna, yeni bir restle gündemde.

Washington Post 'un Beyaz Saray şefi Philip Rucker Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Trump’ın geçtiğimiz günlerde Chattanooga'da düzenlediği mitinginde Rihanna’nın "Don't Stop The Music" adlı şarkısının çalındığını belirtti.

Rucker’ın tweetine anında cevap veren R & B yıldızı, "Ne benim ne de hayranlarımın bu trajik mitinglerde asla yeri yok" diyerek, Trump’ın mitinglerinde bir daha kendisine ait şarkıların çalınmayacağını belirtti.

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ — Rihanna (@rihanna) 5 Kasım 2018

Rihanna, Pazar günü kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Florida’daki ara seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı Andrew Gillum’u destekleyeceğini açıklamıştı.

“Politik seçimlerde önemli değilmişsiniz gibi hissediyorsanız bir seçeneğiniz var” diyen ünlü şarkıcı, Gillum'un ABD’nin ilk siyahi valisi olabilmesi için herkesten destek istedi.

Öte yandan Trump'ın mitinglerinde şarkılarının çalınmasını istemeyen tek isim Rihanna değil. Geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı Pharrell Williams, "Happy" adlı şarkısının ABD Başkanı’nın etkinliklerinde kullanılmasına tepki göstermişti. Benzer şekilde ünlü rock grubu Guns N 'Roses’ın solisti Axl Rose da Trump kampanyalarında kullanılan "Sweet Child O 'Mine" şarkısının siyasi amaçlara alet edilmemesini söylemişti.