Riot Games Cinsiyet Ayrımcılığı Yaptığı Gerekçesiyle Cezalandırıldı

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Riot Games hakkında açılan cinsiyet ayrımcılığı davası sonuçlandı. Şirketin kadın çalışanlarına toplamda 10 milyon dolarlık tazminat ödemesine karar verildi.

Riot Games’e karşı açılan cinsiyet ayrımcılığı davası Kasım 2018’de başlamıştı. League of Legends isimli çok oynanan oyunun geliştiricisi olan Riot Games’in, ana merkezinin bulunduğu Los Angeles’taki aynı işe eşit ücret yasalarını ihlal ettiği dile getirilmiş ve hakkında tazminat davaları açılmıştı. Maaş eşitsizliği davalarının yanı sıra çeşitli cinsel saldırı ve taciz davaları da peşi sıra gelmişti.

Eski bir Riot Games yöneticisinin kadınlara yönelik davranışları sonrasında iyice ayyuka çıkan Riot Games olayları gündemi bir süre meşgul ederken, bugün Amerikan mahkemeleri konu hakkında nihai kararını verdi. Verilen karar neticesinde Riot Games’in 2014 yılından günümüze kadar geçen sürede şirket bünyesinde çalışan bütün kadınlara toplamda 10 milyon dolarlık tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Riot Games sözcüsü, “Aleyhimize açılan davaya karşı bir uzlaşı sağlamaktan memnunuz. Anlaşma ayrıca Riot Games’in değerlerini ve bu değerlere sahip çıkışını da gösteriyor.” açıklamasını yaptı.

Yapılan anlaşmada maddi tazminatın yanı sıra Riot Games’in şirket içerisinde bazı düzenleme yapma sözleri de yer alıyordu. Cinsiyet ayrımcılığını engelleyecek düzeltmelerin de sözünü veren Riot Games, bundan sonra münferit olayların yaşanmayacağını aktardı.