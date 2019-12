Riot Games Eşi Görülmemiş Oyunlar Geliştirecek

League of Legends ile on milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Riot Games, kısa bir süre önce kurduğu Riot Forge ile oyun yayıncılığı konusunda yeni bir adım attı. ABD merkezli şirket, Riot Forge markası ile League of Legends evrenine dair daha önce eşi görülmemiş oyunlar yayınlayacaklarını duyurdu.

Kurulduğundan bu yana ilk defa üçüncü parti oyun geliştiricileri ile çalışmaya hazırlanan Riot Games, Riot Forge projesi kapsamında yine League of Legends evreninde geçen; ancak görmeye alışık olmadığımız türde oyunları sevenlerinin karşısına çıkarmaya çalışacak. Henüz bu oyunlara dair açıklamalar yapılmamış olmasına karşın, Riot Forge projesinin amacı, temel türlerden farklı yeni deneysel oyunların geliştirilmesi olacak.

Riot Forge, tamamlanabilir oyun deneyimleri geliştirmeye odaklanacak. Çeşitli platformlardaki farklı türler aracılığıyla League of Legends evreniyle etkileşime geçmek isteyen oyunculara hizmet edecek ve LoL'ün 10. yıldönümü kutlamasında açıklanan, Riot Games'in kendi içinde geliştirdiği, kesintisiz hizmet sunan oyunlara katkıda bulunacak. Riot Forge, üçüncü parti geliştiricilerin Riot'un ekiplerinden destek alarak League of Legends evreninde geçen eğlenceli, çekici ve özgün oyun deneyimleri sunduğundan emin olmak için onlarla çok yakından çalışacak.

Riot Forge'un yöneticisi Leanne Loombe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Kapsamlı dünyası ve sayısız şampiyonlarıyla sınırsız bir potansiyel sunan LoL evreninde geçecek oyunlar için bizim kadar tutkulu olan geliştirici partnerlerimizle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Geliştiricilerimizin uzun vadeli başarısı için elimizden geleni yapmaya hazırız ve birlikte her türden oyuncuya muhteşem deneyimler sunmayı hedefliyoruz.” dedi.