Robot Köpekler Çıldırdı: 3 Tonluk Uçak Çekme Videosu

Robotik alanındaki gelişmeler gün geçtikçe inanılması daha zor bir hale geliyor. Son olarak geliştirilen robot köpekler, karşımıza eskisinden çok daha güçlü bir şekilde çıkmaya başladı. Bu alanda en iyi şirketin Boston Dynamics olduğunu düşünüyorsanız İtalyan IIT kuruluşuna da göz atmanız gerekiyor.

Hayatımızın neredeyse tamamında kullanmak isteyebileceğimiz obot köpekler, ekstrem durumlar için pek hazır değildi. Son olarak Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpek ordusunun bir tırı çekmesi hepimizi çok şaşırtmıştı. Ancak İtalyan başka bir şirket, robot köpekle 3 tonluk bir uçak çekmeyi başardı.

Robot köpek, uçağı 33 metre boyunda çekebildi

İtalya’nın Genova havalimanına yaklaşık 33 metre mesafede başarı ile uçağı çeken robot köpek, ilk etapta bir miktar zorlanmıştı. Ayrıca videonun ilk başından itibaren ürünün bütün tasarım detaylarını görebiliyorsunuz.

Amerikalı Boston Dynamic şirketinin aksine, bu kuruluşun reklamı son derece duygusal öğeler ile doldurulmuştu. Hatta ilk başlarda bu robot köpek modelinin uçağı taşıyamayacağı bile düşünülüyordu. Ancak bir zorlamayla bu robot başarılı bir şekilde uçağı taşıdı. Uzunluk olarak 4 metreden bir miktar fazla olan ve bacakları 3 inç boyutunda bulunan bu dört bacaklı robot, güçlü çekiş gücüne sahipti.

Bu görevde çalışan mühendisler, yaptıkları açıklamalarda robotun algoritmalarının son derece sağlam olduğunu ve en güçlü ve zorlu alanlara dahi girebileceklerini ifade ettiler. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu robot köpeğin inanılmaz videosu ile baş başa bırakıyoruz. Video ile ilgili yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın.