Robot Vizesinin İlk Sahibi İnsansı Robot Sophia Oldu

2016 yılında Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen insansı robot Sophia, bir ilke daha imza atarak ilk robot vizesinin sahibi oldu.

İnsansı robot Sophia, üstün yapay zeka ve derin öğrenme teknolojilerine sahip bir robot olarak insanlarla sohbet edebiliyor, soruları cevaplayabiliyor hatta mimikleriyle duygularını ifade edebiliyor.

İnsanlar, sürekli öğrenen, son derece gelişmiş ve insana çok benzeyen bu robota karşı büyük ilgi ve merak duyuyor. Robot Sophia, sık sık dünyanın farklı ülkelerine gidiyor ve çeşitli etkinliklere katılarak insanlarla diyalog kuruyor.

İnsansı robot Sophia’ya daha önce Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmişti. Böylece Sophia, dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu ünvanını almıştı.

Nüfus cüzdanına sahip ilk robot olduktan sonra Sophia, şimdi de Bakü Uluslararası Havalimanı'nda vize alarak bir kez daha tarihe geçti.

Elektronik vizenin sahibi olan Robot Sophia, bir konferansta konuşma yapmak için geldiği Azerbaycan'dan sonra dünya turuna devam edecek.