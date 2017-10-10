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  4. Robotel Türkiye'de Ümit Dağıtıyor!

Robotel Türkiye'de Ümit Dağıtıyor!

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İrem Sayın
İrem Sayın teknoloji
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'Enabling The Future' hareketi, Dünya genelinde protez ihtiyacı duyan bireylere kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir robot el üretiyor. Kuruluşun Türkiye ayağı ‘Robotel’, ülkemizde ihtiyacı olan başta çocuklar olmak üzere tüm kişilere el uzatmakta. 

robotel

Klasik protez bakış açısından farklı olarak, gerçekliğe değil işlevselliğe önem veren Robotel, çocukların kavrama yetisini en sağlıklı şekilde kullanmasını hedefliyor. Üstelik diğer protezlere nazaran oldukça uygun fiyatlara imal edilebilen 3D basımı bu protezler, gerek yetişkinler gerekse çocukların hayatlarını kolaylaştırmak için üretiliyor. Ülkemizde kuruluşun çalışmalarına örnek olarak işte Yağmur’un Robotel’i:

Siz de Robotel’e destek olmak istiyorsanız, buradan organizasyona gönüllü olarak destek verebilir, buradan bağışlarınızla daha çok miniğin hayatına dokunabilir, daha fazla ayrıntı içinse Robotel resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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ETİKETLER: robot

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