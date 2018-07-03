Robotlar, 30 Yıl İçinde İnsanların Yaptığı Çoğu Şeyi Yapabilecek

İçinde bulunduğumuz çağda artık sadece bir bilim kurgu fantezisi olmanın ötesine geçen robotlar, sadece 30 yıl içinde insanlar tarafından yapılan çoğu aktiviteyi gerçekleştirme noktasına gelecek. En azından çoğu insan böyle düşünüyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü tarafından yapılan bir anket, robotların potansiyel geleceği ile ilgili insanların ne düşündüğünü gözler önüne seriyor. Buna göre, yetişkin internet kullanıcılarının yüzde 52'si, robotların 30 yıl içinde çoğu insan faaliyetini gerçekleştireceğine inanıyor.

Anket ayrıca, ABD hükümetinin robot geliştirme ve kullanımını düzenlemek için bir Federal Robotik Komisyonu kurması gerekip gerekmediği konusunda Amerikan toplumunun ikiye bölündüğünü ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 32’si robotlara yönelik düzenlemelerin getirilmesini isterken, yüzde 29’u ise böyle bir şeyin gerekmediğini düşünüyor.

Brookings Enstitüsü araştırmacıları tarafından 4 Haziran - 6 Eylül 2018 arasında ABD vatandaşı olan 2.021 yetişkin internet kullanıcısı ile gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara, robotların önümüzdeki 30 yıl içinde çoğu insan aktivitesini yapıp yapamayacağı soruldu. Yüzde 19'u bunun çok muhtemel olduğunu düşünürken, yüzde 33'ü böyle bir olasılığın olduğuna inanıyor. Katılımcıların yüzde 23'ü bu oranın çok yüksek olmadığını belirtirken, yüzde 25'i ise yorum yapmamayı tercih etti.

Brooking Enstitüsü, “İnsanların robotlarla ilgili izlenimlerini anlamak için çeşitli sorular sorduk” diyerek, katılımcıların yüzde 61'inin cyborgs'lardan (biyolojik ve yapay kısımları olan varlıklara verilen isim) rahatsız olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 38’i, robotların gelecek 5 yıl içinde temizlik, güvenlik, ve çocuk veya yaşlı bakımı gibi konularda hayatlarını kolaylaştırabileceğini düşünürken, yüzde 17'si ise hayatlarının daha da zorlaşacağını söyledi. Ankete katılanların yüzde 42’si rutin işlerde kullanılabilecek bir robota en fazla 250 dolar ödeyebileceğini belirtirken, yüzde 3’ü ise 1000 dolardan fazla ödeme yapabileceklerini söyledi.

Tabii robotların iş hayatına atılması bir yöneticinin hayali mi yoksa kabusu mu onu irdelemek gerekiyor. UC Santa Barbara'nın Teknoloji Yönetimi programında öğretim üyesi olan Matt Beane geçen ay yaptığı açıklamada robotların kullanılmasının başka önemli sorunlara neden olabileceğini ifade etmişti.

Robotların, insanların ellerindeki işleri aldıklarında toplumdaki yabancılaşmanın ve huzursuzluğun artacağını düşünen Beane, robotik teknolojinin tüm yönleriyle ele alındıktan sonra günlük hayatımıza girmesi gerektiğini söylüyor.

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