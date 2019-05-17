Robotlar Artık 'Haber Başlığı' da Yazabiliyor

Yaşımımızın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan robotlar ve yapay zeka teknolojileri, artık çeşitli haberlerin yazılmasında ve düzenlenmesinde de rol almaya başladı. Bir yapay zeka şirketi olan Primer, insanların yazabileceği haber başlıklarına benzer haber başlıkları üretebilen bir robot geliştirdiğini duyurdu.

The Next Web adlı teknoloji sitesinde yer alan detaylara göre, Axios adı verilen bir robot, yapılan işlere göre yazılara uygun başlıklar üretebiliyor. Bir milyondan fazla haberi ve haber başlığını okuyabildiği belirtilen yapay zeka, daha önceki verilere bakarak bunların içerisinden en uygun kelime serilerini bir araya getirebiliyor.

Daha sonra, insanlar tarafından yazılan orijinal başlıklarla yapay zekanın ürettiği başlıklar karşılaştırılabiliyor. Primer şirketinin direktörü John Bohannon da bu yöntemin bir 'başlık Turing testi' olduğunu söylüyor. İngiliz matematikçi Alan Turing tarafından geliştirilen Turing testinde, bir bilgisayarın zeki olarak nitelendirilebilmesi için kendisinin insan olduğunu, karşısındaki insana kabul ettirmeye çalışması isteniyordu.

Hangi başlıkların insanlar tarafından hangi başlıkların bilgisayarlar tarafından üretildiği sorusu yapay zekaya sorulduğunda, yapay zeka insanları yüzde 50 oranında geçmeyi başardı. Bunun yanı sıra yapay zekaların insan merkezli doğal dilleri anlaması ve bunlar gibi bir dil üretmesi şimdilik zor görünüyor. Ancak uzmanlar, robot yazarlar için bu durumun imkansız olmadığına dikkat çekiyor.