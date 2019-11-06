Robotlar İnsanlara Karşı Sahaya Çıkmaya Hazırlanıyor!

Yapay zeka ve robotların ileride pek çok iş koluna el atacağı pek çok kişi tarafından biliniyor. Görünüşe göre futbolcular da bu riskin altında bulunuyor. Nao olarak da bilinen robot futbol takımı, ilerleyen yıllarda insanların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2050 Yılında Karşı Karşıya Gelecekler

Roma sınırları içerisinde düzenlenen Maker Faire Rome 2019 - The European Edition isimli inovasyon ve teknoloji fuarı, Nao olarak isimlendirilen futbol takımını da konuk edindi. RoboCup projesi kapsamında 17 Temmuz 2050 tarihinde tamamen otonom insansı robotlardan oluşan bir takım, gerçek futbolcular ile karşı karşıya gelecek.

Son zamanlarda robotlar arası futbol maçları aktif bir şekilde gerçekleştiriliyor. Robotların enerji ihtiyacından dolayı yaklaşık 10 dakika gibi kısa süreler için geçerli olsa da, bu alanın pek çok takipçisi ve hayranı bulunmakta. Görünüşe göre yeni hedef başarılı bir robot futbol takımı kurmak ve bu takımla gerçek futbolculara meydan okumak.

Yazının başında robotların ve yapay zekanın pek çok iş kolunu aktif olarak tehdit ettiğini söylemiştik. Futbolcular şu aşamada rahat bir nefes alabilir. Şu an için kendi kendilerine (futbol oynayacak seviyede) hareket etme yetenekleri neredeyse bulunmayan bu robotların yeterli seviyeye ulaşması çok uzun yıllar alacaktır.