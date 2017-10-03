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Robotlarla İlişkiye Girmek Yaygınlaşacak

Seks Robotlarıyla Cinsel İlişkiye Girmek Yaygınlaşacak
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

YouGov'un, seks robotları hakkında yaptığı anketin sonuçlarına göre, 2067 yılında Amerika’daki insanların yarısı robotlarla cinsel ilişki kuracak.

Seks robotlarının insanlar tarafından kullanımı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla, seks robotları artık sadece bilim-kurgu fantezilerinin bir parçası değil. Öyle ki uzmanlar, 2050 yılına kadar robotlarla cinsel ilişkinin, insanlar arasındaki cinsel ilişkiden çok daha fazla olacağını iddia ediyor.

Amerikalılara yöneltilen “Robotlarla cinsel ilişki kurmak ister misiniz?” sorusu, oldukça ilginç cevapları beraberinde getirdi. Anket sonuçlarına göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 49'u, önümüzdeki 50 yıl içinde robotlarla cinsel ilişkiye girmenin yaygın bir uygulama olacağını düşünüyor.

Kadınların yüzde 9 oranında evet yanıtını verdiği soruya, erkekler çok daha açık bir şekilde cevap vermiş. Her dört erkekten birinin (yüzde 24) evet yanıtını vermesi, seks robotlarına olan ilginin ne kadar arttığını gösteriyor. Ayrıca, robotlarla cinsel ilişki fikrine açık olanların yüzde 52'si robotun bir insana benzetilmesinin önemli olduğunu söylüyor.

Ankette yer alan en ilginç sorularda bir tanesi de, “Seks robotuyla beraber olma aldatma sayılır mı?” şeklindeydi. ABD’li yetişkinlerin yüzde 32’si ‘evet’ cevabını verirken, yüzde 33’ü de ‘hayır’ cevabını verdi. Fakat çıkan sonuçların derinine indiğimizde işler değişiyor.

Soruya, erkeklerin yüzde 37’si hayır cevabını verirken, yüzde 29’u ise evet cevabını vermiş. Kadınların bu konudaki tavrı ise çok daha sert. ABD’li kadınların yüzde 36’sı, eşlerinin bir seks robotuyla birlikte olmasını ‘aldatma’ olarak değerlendireceklerini belirtmiş. Yüzde 29’luk kesim ise bunun bir aldatma olmayacağını düşünüyor. 

Yakın bir zamanda, seks robotlarının bilgisayar korsanları tarafından hacklenerek, insanları öldürmek için kullanılabileceği uyarısı yapılmıştı. Anlaşılan ABD’li erkeklerin bu durumdan pek haberi olmamış.

Seks robotların kullanımının yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

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ETİKETLER: anket ABD seks robotları

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