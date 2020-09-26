Rocket League Anlık Oyuncu Sayısında Rekor Kırdı

Arabalar ile futbol oynama imkanı sunan Rocket League geçtiğimiz günlerde ücretsiz hale geldi. Psyonix tarafından geliştirilen video oyunu, Steam'den kaldırılıp Epic Games Store'a eklenmişti. Rocket League oyununa çok sayıda oyuncu yoğun ilgi göstermişti ve bunun neticesinde sunucular kısa süre içerisinde çökmüştü. Geliştirici Psyonix tarafından yapılan son açıklamaya göre Oyun Epic Games Store'da ücretsiz olarak indirilebilir hale geldikten sonra Rocket League anlık oyuncu sayısında yeni bir rekorun altına imza atıldı. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Rocket League Anlık Oyuncu Sayısı İle Yeni Bir Rekor Kırdı!

Epic Games, geçtiğimiz günlerde Rocket League isimli arabalarla futbol oynama imkanı sunan oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmuş ve oyunun yanında 60 TL değerinde Epic kuponu vermişti. Sevilen oyun ücretsiz olduktan sonra oyuncular tarafından yoğun ilgi görmüş ve oyunun sunucuları buna bağlı olarak kısa süreliğine yanıt veremez hale gelmişti. Psyonix tarafından yapılan açıklamada Rocket League isimli oyunun anlık oyuncu sayısı açısından yeni bir rekorun daha altına imza attığını belirtildi.

Geliştirici Psyonix'in başkanı Corey Davis'in Twitter hesabında paylaştığı tweete göre video oyununun anlık oyuncu sayısı 1.003.036'ya ulaştığını gösteren bir ekran görüntüsü ekledi. Oyuncuların yoğun ilgisi üzerine anlık oyuncu sayısı açısından yeni bir rekorun altına imza atan video oyunu önceki rekoru ile arasında büyük bir fark açtı. Corey Davis'in ekran görüntüsünde yer alan toplam oyuncu sayısı PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC olmak üzere oyunun bulunduğu her platformdaki oyuncuyu kapsıyor.

Dot Esports'a göre Rocket League isimli oyunun mart ayına ait olan önceki anlık oyuncu sayısı rekoru 120.000'di. Oyunun anlık oyuncu açısından bir milyona ulaşmasının üzerinde Epic Games'in video oyununu oyuncularla ücretsiz olarak buluşturmasının büyük bir etkisinin olduğu kolaylıkla görülebiliyor. Ücretsiz olarak oyuncularla buluşan video oyununun ilerleyen günlerde de anlık oyuncu sayısında artış yaşanmaya devam etmesi bekleniyor.