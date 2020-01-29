Rockstar, GTA Online ve Red Dead Online Oyuncularını Ödüllere Boğacak

Rockstar, GTA Online ve Red Dead Online’ın rekor kıran bir tatil sezonu geçirdiğini açıkladı. Stüdyo, Temmuz ve Ağustos aylarında günlük, haftalık ve aylık ortalama oyuncu sayısını artırırken, Aralık ayında The Diamond Casino Heist’in çıkış yapmasıyla GTA Online rekorları alt üst etti.

Red Dead Online’a yeni içerik ekleyen birçok güncelleme sayesinde Aralık ayı muhteşem geçti. Moonshiners güncellemesinin yayınlanmasının ardından Aralık ayında Red Dead Online’ın oyuncu sayısı daha da yükseldi, Ocak ayında da devam etti.

Rocktar, bu etkileyici kilometre taşlarını kutlamak için her iki oyunda da büyük bonuslar sunacağını duyurdu. GTA Online oyuncularına şimdiye kadarki en büyük bonus cash hediyesi (2 milyon dolar) verilecek. 30 Ocak’tan itibaren 5 Şubat’a kadar GTA Online oyuncuları 1 milyon dolar GTA parası kazanacak. Oyuncular 6 Şubat ile 12 Şubat arasında 1 milyon dolar GTA parası daha kazanacak.

Öte yandan Red Dead Online oyuncuları belirli rollere ücretsiz erişim, özel rol öğesi hediyeleri ve daha fazlası dahil bir sürü ödül alacak. 28 Ocak ile 3 Şubat arasında oynayanlar şu ücretsiz öğeleri alacak: Schofield Tabanca, Varmint Tüfeği, Yıkıcı Cephane Paketi (100x Split Point Revolver Cephanesi, 100x High-Velocity Pistol Cephanesi, 100x Express Repeater Cephanesi, 100x Slug Shotgun Cephanesi ve 20x Explosive Rifle Cephanesi) Son olarak 4 Şubat ile 10 Şubat arasında giriş yapan Red Dead Online oyuncuları ücretsiz Bounty Hunter lisansı, 25x Bola ve 25x Tracking Arrows alacak.

Bu oyunlar gelecek planlarına gelince, Rockstar GTA Online’a 2020 yılı içinde yeni araç tiplerini içeren açık teker yarış serisi geleceğini doğruladı. Red Dead Online’a yıl boyunca yeni rol ve görevler eklenecek.