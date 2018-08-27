Roketsan Üretimi Roket Sistemi Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi

Son yıllarda giderek daha da gelişen ve büyüyen Roketsan, dünya çapındaki projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son 2 yıldır dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100'de yer alan Roketsan, bu kez de geliştirdiği roket sistemiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) hizmet etmek üzere, dünya genelinde birçok müşterisine de etkin çözümler sunan Roketsan, özgün ürünleriyle adından söz ettiriyor ve Türk savunma sanayisini yurt dışında da başarıyla temsil ediyor.

Roketsan tarafından üretilen ve Jobaria Çok Kundaklı Lançer olarak adlandırılan topçu roket sistemi, namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Roketsan’ın geliştirdiği ve ordu araçları kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran roket sistemi, dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi olarak kabul ediliyor.

10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 milimetre roket kundağına sahip olan Jobaria Çok Kundaklı Lançer, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada fırlatabiliyor. Azami menzili 37 kilometre olan roket sisteminin, bütün roketleriyle tahrip edebildiği alan büyüklüğü ise 4 kilometrekare olarak ifade ediliyor.

30 yıldır Türk savunma sanayisine büyük katkılar veren ve yüzde 87’lik yerlilik oranına ulaşan Roketsan, özgün, yenilikçi ve öncü ürünleriyle ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.