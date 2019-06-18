Rolls-Royce, Siemens'in Elektrikli Uçak Bölümü eAircraft'ı Satın Aldı

İngiltere merkezli dünyanın en büyük uçak motoru ve otomobil üreticilerinden Rolls-Royce, Alman devi Siemens’in elektrikli uçak bölümü eAircraft’ı satın alıyor.

Siemens tarafından yapılan açıklamada, Alman devinin kendi bünyesinde bulunan bir start-up şirketi olan Siemens eAircraft’ın, Rolls-Royce’a satılması konusunda dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı’nda anlaşma imzalandığı belirtildi.

eAircraft’ın Almanya’da ve Macaristan’da 180 kişiye iş imkanı sağladığına dikkat çeken Siemens, söz konusu anlaşmanın ne kadarlık bir maliyete sahip olduğunu açıklamadı.

Açıklamada, anlaşmanın Rolls-Royce’un elektrik ve hibrid elektrik kaldırma sistemleri alanında lider tedarikçi olma hedefine yönelik olduğunun altı çizilirken, satın almanın 2019 yılından sonra tamamlanacağı belirtildi.

Mevcut elektrikli uçak geliştirme çabalarının "üçüncü havacılık çağını temsil ettiğini” söyleyen Rolls-Royce baş teknoloji sorumlusu Paul Stein, satın almanın havacılık alanındaki faaliyetlerini önemli ölçüde hızlandıracağını ve portfölyelerine yeni teknolojiler katacağını söyledi.

Stein ayrıca elektrik mühendisliği becerilerini geliştirmenin Rolls-Royce’un geleceğinin hayati bir parçası olacağını da sözlerine ekledi







