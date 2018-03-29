Romanya’daki Nükleer Santralde Korkutan Arıza

Romanya merkezli nükleer enerji üreticisi Nuclearelectrica tarafından açıklamada, Cernavoda nükleer santralinde ikinci ünitenin elektrik sistemindeki bir aksaklıktan dolayı arızalandığı ve sabah saatlerinde elektriğinin otomatik kesildiği bildirildi.

Şirket, Pazar günü birinci ünitenin pompa motorunun parçasını değiştirmek için ikinci ünitenin kapasitesini yarıya indirmişti. Ancak yüzde 55’le çalışan ikinci ünitenin elektrik sisteminde yaşanan bir arıza reaktörün tamamen durmasına yol açtı.

Nuclearelectrica tarafından yapılan açıklamada, “25 Mart'ta Ünite 2'nin üretim kapasitesini azaltmamız ile bugün yaşanan elektrik arızası arasında bir bağlantı yok. Arızanın neden meydana geldiğini öğrenmek amacıyla santrali 48 saat süreyle kapatmaya karar verdik” ifadeleri kullanıldı.

Sorunun santralin klasik kısmında olduğu belirtilirken, arızanın prosedürlere uygun olarak düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Romanya'nın güneydoğusunda bulunan Cernavoda nükleer santrali, ülkenin güç üretiminin yaklaşık beşte birine denk gelen 706 megavatlık iki adet reaktöre ev sahipliği yapıyor.